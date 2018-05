Mariage: on attend aujourd’hui plus longtemps avant de se dire oui

« Comment? Vous n’êtes pas encore mariés? » ou encore « C’est un remariage? »… Des réactions comme celles-là, Christine et Giuseppe en entendent beaucoup depuis qu’ils ont annoncé leur mariage. Et elles font sourire ces commerçants d’Harmignies (Mons), qui vivent en couple depuis trente ans et ont deux grands enfants de 18 et 24 ans. A l’heure où ils pourraient déjà fêter leurs noces de perles, ils se passeront la bague au doigt en septembre prochain. « Nous nous sommes rendus au salon du mariage avec nos enfants et tous les exposants croyaient que c’étaient eux, les futurs mariés », raconte Christine, amusée.

Jouer la carte de la sécurité

Ce projet de mariage, ils l’ont en tête depuis une dizaine d’années. C’est d’ailleurs Christine qui a demandé Giuseppe en mariage. Mais les obligations professionnelles notamment ont toujours retardé l’échéance. Cette fois, ils ont pris une décision ferme: « On a créé pendant trente ans des choses ensemble et on ne voudrait pas que tout s’écroule du jour au lendemain parce qu’on ne s’est pas mariés. Nous sommes cohabitants légaux mais, avec un contrat de mariage, nous voulons jouer la carte de la sécurité. Tout peut arriver dans la vie, il faut penser à l’autre », confie Giuseppe. Avec la maturité, et parfois des décès dans leur entourage, beaucoup de couples non mariés prennent en effet conscience qu’il est temps de se dire « oui » devant le bourgmestre et éventuellement le curé, et surtout de signer un contrat de mariage devant un notaire. « Le mariage offre une protection beaucoup plus vaste en cas de décès, via l’usufruit sur tous les biens du défunt, confirme maître Bernard Dogot, notaire à Velaines. On ne trouve pas ça du tout dans la cohabitation légale ».









Me Bernard Dogot, notaire à Velaines, constate une évolution en matière de mariages – © S. Vandreck

23 ans en 1980, 33 en 2018

Selon les statistiques, l’âge du premier mariage en Belgique est aujourd’hui en moyenne de 33 ans. En 1980, il était de 23 ans seulement. Pour le notaire Dogot, l’entrée en vigueur du statut de cohabitant légal, au début des années 2000, a constitué un véritable tournant. « Mais les études se prolongent aussi de plus en plus et l’entrée dans une vie professionnelle stable se fait de plus en plus tard », ajoute-t-il. Les « jeunes mariés » d’aujourd’hui s’engageraient donc davantage en connaissance de cause que leurs aînés. Ils peuvent aussi se permettre une plus belle fête que s’ils s’étaient mariés à vingt ans. « Quand je vois les jeunes qui se marient aujourd’hui, le budget pose toujours un gros problème. Commencer dans la vie avec de tels frais, c’est difficile. Il faut toujours une intervention financière des parents. À notre âge, on a pu mettre de l’argent de côté et on va essayer de faire un très beau mariage », commente Giuseppe.

Il n’y a plus la pression de la famille ou de la belle famille

Les commerces spécialisés constatent aussi un changement d’âge et d’attitude chez les futurs mariés. Les listes de mariage classiques, avec vaisselle et argenterie, ont tendance à disparaître, vu que les couples sont en général déjà équipés. Les mariées veulent toujours une belle robe, mais le style et le budget sont différents: « La mariée veut vraiment se faire plaisir. Mais elle va aussi privilégier quelque chose de plus confortable, de plus fluide, voire de plus coloré. La démarche est différente. Il n’y a plus la pression de la famille ou de la belle famille », témoigne Déborah Wauters. Avec sa sœur Aurore, elle vient d’ouvrir à Mons une boutique spécialisée dans les robes de mariées sur mesure. Elles proposent des robes de princesse avec bustier et dentelles, mais le style est plus souvent bohème ou vintage, pour séduire une clientèle plus mature.









Aurore et Déborah créent des robes sur mesure – © S. Vandreck

Bibis et couronnes de fleurs

« Quand des clientes plus âgées rentrent dans le magasin, elles savent vraiment ce qu’elles veulent. Les jeunes filles, elles, ne savent pas et se laissent souvent influencer ». Les deux sœurs constatent ainsi qu’on leur demande peu de voiles, mais plutôt des bibis où des couronnes de fleurs. Elles voient aussi parfois arriver la future mariée pour l’essayage en compagnie de ses enfants… ou de son futur époux. Une démarche qui a pour le moins surpris Aurore: « Dans mon idée, on préservait le secret jusqu’au grand jour! Mais non… Et ça se passe bien, parfois même mieux qu’avec certaines mamans ». Giuseppe et Christine, eux, sont restés plus traditionnels: le futur marié ne verra pas la robe, « mais mon fils est dans la confidence, et il viendra m’aider à choisir un costume bien assorti! »