Mariembourg: demande de classement pour les bâtiments du Chemin de fer à vapeur des 3 vallées

« Le chemin de fer à vapeur des 3 vallées » ce sont plus de 150 bénévoles passionnés. Ils ont sauvé leur première locomotive à vapeur il y a bientôt 45 ans et continuent à consacrer leur temps libre à l’entretien des loco à vapeur, des diesel et autres voitures. Du printemps jusqu’en automne, ils font circuler les trains sur les 14 kilomètres qui relient Mariembourg à Treignes, à travers le pays du Viroin.

Les bénévoles ont déjà créé le musée qui héberge une grosse partie du matériel roulant à Treignes.

Cette fois-ci, l’asbl voudrait faire classer ses bâtiments à l’autre bout de la ligne, à Mariembourg. Elle demande à la Région wallonne, et plus particulièrement à la direction de la protection du patrimoine, de lui accorder le classement comme « monument » pour le dépôt de locomotives de Mariembourg, ce grand hall avec plusieurs énormes portes par où rentrent les machines. Elle demande aussi le classement comme « ensemble architectural » de ce même dépôt, plus la remise à bois, la remise à charbon, la grue à eau et le château d’eau à Mariembourg.

Pour ces passionnés, ce classement serait une reconnaissance symbolique de leur travail abattu. Ce serait aussi la possibilité de faire appel à des subsides importants pour la rénovation des bâtiments.

La commune de Couvin a déjà annoncé qu’elle soutenait cette demande de reconnaissance comme patrimoine industriel de la région.

La procédure de classement commence le jeudi 28 décembre. L’enquête publique se terminera par une séance de clôture le 11 janvier 2018 à 14 heures à l’administration communale de Couvin. Les réclamations et observations écrites peuvent être adressées au collège communal.