Marlène Schiappa sur le harcèlement sexuel: « Ce qui a émergé à Cannes doit être combattu à Cannes »

La secrétaire d’Etat à l’Egalité femmes – hommes rappelle l’importance d’évoquer le harcèlement sexuel au festival de Cannes, après le scandale de l’affaire Weinstein.

Alors que s’ouvre mardi soir le 71e festival de Cannes, la secrétaire d’Etat à l’Egalité femmes-hommes Marlène Schiappa rappelle sur BFMTV et RMC que l’un des viols dont est accusé l’ancien producteur hollywoodien Harvey Weinstein, se serait déroulé à Cannes. D’où l’importance, à ses yeux, de « boucler la boucle, et dire que ce qui a émergé à Cannes doit pouvoir être combattu à Cannes », affirme Marlène Schiappa.

Elle annonce la diffusion à 40 000 exemplaires d’un document remis aux festivaliers « pour rappeler que le harcèlement sexuel n’est pas un jeu et est interdit par la loi ». Dessus, un noeud papillon noir et la phrase « Comportement correct exigé ». L’idée, c’est de dire qu’il faut protéger les comédiennes, mais aussi les intermittentes et les festivalières. » Par ailleurs, un numéro vert est mis en place pendant tout le festival: 04 92 99 80 09.