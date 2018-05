Marseille endeuillée par de nouveaux règlements de compte

Les actes de violence se multiplient dans les quartiers nord de Marseille. Après une fusillade impliquant une dizaine d’hommes armés lundi dernier, un nouveau règlement de compte a fait deux morts dans la cité phocéenne.

Deux hommes d'une trentaine d'années ont été abattus de plusieurs rafales d'arme automatique dans la nuit de vendredi à samedi 26 mai dans les quartiers Nord de Marseille, a-t-on appris de source policière. La piste d'un probable règlement de comptes est privilégiée par les enquêteurs, souligne-t-on de même source.

Les victimes ont été tuées à la kalachnikov dans un local associatif du XVIe arrondissement de la ville. A l'Estaque, quartier littoral du nord de la ville, l'assaillant a ouvert le feu dans les locaux où plusieurs personnes jouaient aux cartes, touchant une première victime à la tête. Une seconde a été fauchée d'une rafale au niveau du thorax et de l'abdomen.

Cette fusillade intervient vingt-quatre heures après la visite surprise du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb dans un commissariat des quartiers Nord de Marseille où le ministre de l'Intérieur s'est engagé à faire "régner l'état de droit partout".

Mon message est simple : l’État prendra toutes ses responsabilités et sera un soutien constant & vigilant de nos policiers pour démanteler les trafics qui gangrènent le quotidien des habitants de ces quartiers.Ce sont les premières victimes de cette situation intolérable. pic.twitter.com/IaRRKoer9U

Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 mai 2018

Le ministre de l’Intérieur s’est rendu dans la cité phocéenne après la descente musclée lundi d'une dizaine d'hommes encagoulés et armés dans la cité de la Busserine, réputée pour ses multiples trafics de stupéfiants. Onze personnes ont été tuées dans des règlements de comptes depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône. L'année dernière, on a enregistré 13 règlements de comptes mortels dans le département contre 28 en 2016, le plus souvent sur fond de trafic de drogue dans les cités sensibles de Marseille.

