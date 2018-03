Martin Lantin et Alexandra Jonckers deux artistes bijoutiers, anciens de l’IATA à Namur

« Faites des bijoux pas la guerre », c’est l’intitulé de l’exposition des élèves en bijouterie-joaillerie, de l’IATA à Namur. Chaque année ils ont la possibilité de montrer leur savoir-faire au public, durant une quinzaine de jours.

12 écoles partenaires participent au projet : Saint Amand Montrond (France), Namur et Anvers (Belgique), Madrid (Espagne) Thessalonique et Volos (Grèce), Valenza (2 écoles) (Italie), Liepaja (Lettonie), Lisbonne et Porto (Portugal) et Londres (Royaume-Uni).

Martin et Alexandra se sont tous les deux formés à l’IATA, avant d’entamer leur parcours professionnel, chacun à sa manière. On les écoute au micro de Christine Pinchart…

Espace Léon Dachelet, rue de la Montagne à Namur, jusqu’au 16 mars