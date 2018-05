MOSCOU, le 22 mai. /TASS/. Les musiciens de Dresde au public de la chapelle exécutant Christian Тилеманна bénéfices en Russie, pour donner les premiers à 15 ans de concerts dans notre pays. Le collectif se produira le 23 mai à Moscou, le 25 mai à Saint-Pétersbourg et le 27 mai à Kaliningrad, a annoncé mardi le pianiste Denis Matsuev, qui participe à la tournée en tant que soliste.

« Notre tournée a commencé à Dresde il y a quelques jours. Nous aurons trois russes-ville: Moscou, Saint-Pétersbourg et la région de Kaliningrad », – a dit Matsuev, ajoutant que le plan de tournée de musiciens de Paris, de Lucerne et de baden-Baden.

Dans le programme des soirées – ouverture de l’opéra « Oberon » de Weber et la Quatrième symphonie de Brahms, ainsi que le Deuxième concerto pour piano de la Feuille, qui sera en solo Matsuev.

Franco-allemande de la coopération

Le maestro de la Тилеманн a dit qu’en Russie, il n’est pas la première fois. « La dernière fois que j’étais ici avec l’orchestre philharmonique de Vienne et je me souviens de votre excellent public – comment attentivement les gens écoutent et apprécient la bonne musique! » – il noté.

Тилеманн dit que la russie et le pianiste virtuose ils « comprennent les uns les autres à l’aveuglette ». « Nous ne décidons de rien, et il suffit de commencer à jouer ensemble, et notre collaboration s’avère remarquable », – a remarqué le chef d’orchestre.

Matsuev, à son tour, a appelé à collaborer avec le bonheur. « C’est un grand bonheur de jouer avec des musiciens et de la communication avec le maestro Тилеманном sur scène et en coulisses, c’est une classe de maître », a – t-il.

Le rôle d’un tel coopération culturelle très apprécié ambassadeur d’allemagne en Russie, Rüdiger von Fritsch, qui, à l’occasion de la tournée a pris des musiciens et de la presse dans sa résidence. « Le temps est maintenant n’est pas simple, et nous avons à suivre pour faire fonctionner importants ponts: la science, la culture, l’économie. Le vrai bonheur est d’observer la culture de haut niveau et d’écouter, comme les russes et les allemands, les artistes interagissent », – a dit le diplomate.

Les clients de l’Allemagne

Дрезденскую d’etat à la chapelle fondé en 1548, il est l’un des plus anciens orchestres du monde. Plus de 60 ans avec l’équipe a collaboré Richard Strauss. À Dresde, a eu lieu la première de neuf opéras du compositeur, dont « Elektra », « Salomé » et « le Chevalier à la rose », la chapelle est dédiée à « la symphonie Alpine ».

La maison de jeux de Dresde publique de la chapelle est l’Opéra de Dresde (Semper). Le collectif régulièrement dans la Frauenkirche de dresde. L’orchestre abondamment, s’exprimant sur les meilleurs lieux scéniques. À partir de 2013 Dresde état de la chapelle de base de l’équipe de Pâques de Salzbourg festival, qui dirige également la Christian Тилеманн.

Тилеманн déjà six saisons est le premier chef d’orchestre de Dresde au public de la chapelle sixtine. Il a occupé le poste de directeur musical à Nuremberg, a dirigé Allemande de l’opéra de Berlin, a été le directeur musical de l’orchestre philharmonique de Munich.