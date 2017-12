Le président du Conseil de la Fédération de russie Valentina Матвиенк

MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. La russie sera de retour à l’assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), elle en ont besoin, au Conseil de l’Europe (COE), il ne faut pas moins de, a annoncé lundi aux journalistes le président du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko.

« Revenons nécessairement [PAZ], nous en avons besoin. Qui est plus une question difficile. XIE [le retour de la fédération de RUSSIE à l’APCE] ce n’est pas moins que la Russie, le dialogue, la discussion. Dans le XIE clairement comprendre que nous n’avons pas dévier de sa position », a déclaré mme Matvienko.

Elle a souligné que ce n’est pas que la Russie se battre pour ses droits à l’APCE. « Nous avons une approche conceptuelle – aucune, d’autant plus parlementaire de la structure, n’a pas le droit de discriminer les délégations nationales, ni un député, délégué à l’endroit du pays. C’est le droit d’un pays, c’est le droit des électeurs, qui ont envoyé [leur] là… quand ce concept d’une chose est modifié, alors nous et par d’autres délégations, qui aujourd’hui sont mécontents de ce qui se passe dans l’APCE, allons pleinement travailler là-bas », – a noté le président Совфеда.

Matvienko a rappelé que la Turquie a également abandonné le statut de débiteur dans le Conseil de l’Europe. « L’APCE dans une crise profonde, à la place de la créativité de travail au profit de tous les pays русофобское, крикливое une minorité engagée dans la politique politicienne. Même de l’intérêt à participer aux travaux de l’APCE particulièrement non, mais nous, nous sommes le plus grand état, plus de 20 ans, est membre de la ce, ont apporté une énorme contribution au développement de cette structure, il n’y a aucune raisons et les motifs afin de Russie s’est retirée du Conseil de l’Europe. Je ne suis pas un partisan de tels actes », a souligné le président de la chambre haute du parlement.

Elle a également noté que le guide du Conseil de l’Europe déclare son intérêt dans le maintien de tous les 47 états dans sa composition. « Nous avons assez de patience, attendre jusqu’à ce que le mettront à la place de ces кликушей qui y sont assis, sera adopté des modifications du règlement et de s’assurer le travail normal de structure parlementaire », a conclu mme Matvienko.