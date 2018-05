Matvienko a déclaré que le besoin d’identifier le responsable du développement pharmaceutique en Russie

MOSCOU, 14 mai. /TASS/. Le président du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko estime que la Russie est « critique un peu » nationaux de médicaments. De l’avis de l’orateur, il est nécessaire de déterminer le responsable du développement de l’industrie pharmaceutique russe.

« Soyons honnêtes, nous disons que des médicaments domestiques sur les substances nous avons un peu critique. Tout ce que nous produisons en Russie, c’est [les médicaments], soit sur les substances ou de médicaments génériques ou de conditionnement ou de l’emballage », a déclaré mme Matvienko, lundi, à la réunion publique du conseil fédéral du parti du projet « Russie unie », intitulé « un avenir plus Sain ».

« Bien sûr, ce problème un jour, de ne pas décider, mais il faut sérieusement et systématiquement faire. Et il faut comprendre qui est responsable de cela et qui va le faire », a – t-elle ajouté.

Matvienko a souligné qu’une autre tâche importante dans le domaine du développement de la santé est le développement de la plate-forme nationale de lutte contre le cancer.