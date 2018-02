MOSCOU, le 28 février. /TASS/. Entré en Ukraine en vigueur de la loi sur la réinsertion du Donbass montre que mis en place dans les pays de la politique menée en faveur de l’Occident, et non de l’Ukraine.

Une telle opinion a exprimé mercredi, le président du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko au cours des débats de la séance, des déclarations de la chambre dans le cadre de l’entrée en vigueur de la loi sur l’Ukraine.

« Pas tout ce qui se passe. Il n’y a aucune explication logique. Ce n’est pas проукраинская, проамериканская, occidentalisée, ce que vous aimez, directeurs, mais pas ukrainien », a – t-elle. « Il est amer et décevant de regarder tout ce qui se passe là-bas, désolé de personnes qui se trouvent dans une telle situation. Si éhontée, cyniques, les décisions sont prises et sont empreints. Apparemment, la chose la plus facile à effectuer de minsk de l’accord, à réunir le pays, faire de la restauration? » – s’est interrogé le président de la chambre.

À son avis, l’Ukraine est « tout est fait afin de maintenir l’état de guerre civile, de maintenir le conflit ». « Ce n’est certainement pas bénéfique au peuple ukrainien, qui est rentable, je pense que c’est compréhensible », a conclu mme Matvienko.

La loi « Sur les particularités de la politique publique visant à assurer la souveraineté de l’Ukraine sur temporairement dans les territoires occupés, dans les régions de Donetsk et de Louhansk » (sur la réintégration du Donbass) est entré en vigueur le 24 février.

Dans ce document, qui échappent au contrôle de Kiev zones sont appelées « temporairement les territoires occupés », les actions de la Russie sont considérées comme « l’agression contre l’Ukraine », tandis que le président a un droit sur l’utilisation des forces armées à l’intérieur du pays sans le consentement du parlement, notamment pour la libération des territoires à l’est du pays. Pour cela, il crée Mixte opérationnel siège des forces Armées, qui va contrôler tous les étrangers et militaires et des civils et l’administration dans la zone de conflit.

En outre, à partir du texte du document, après amendement retiré toutes les références aux accords de minsk.