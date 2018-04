Matvienko: la Russie et l’Ouzbékistan il y a un énorme potentiel pour la coopération

SAINT-PÉTERSBOURG, le 12 avril. /TASS/. La Russie et l’Ouzbékistan, il existe encore un énorme potentiel inexploité pour la coopération, les pays qui n’ont juste commencé à se développer. Sur ce, président du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko a déclaré jeudi lors de la réunion avec le vice-président de la chambre Législative de l’Oliy Majlis (parlement) de l’Ouzbékistan Борием Алихановым.

« Le potentiel et les possibilités de coopération sont immenses, nous avons seulement commencé à maîtriser », a déclaré mme Matvienko, lors de la rencontre qui s’est tenue dans les champs de l’assemblée Interparlementaire (MPA) de la CEI. Elle a noté que le rôle significatif dans l’amélioration des relations bilatérales, a joué la visite du président de l’Ouzbékistan, en Russie et sa rencontre avec le président Vladimir Poutine, ajoutant qu’il existe des perspectives et à la coopération interparlementaire. En particulier, Matvienko a proposé de mettre l’accent sur la coopération décentralisée.

« Pour la Russie, l’Ouzbékistan est le plus important, éprouvée partenaire stratégique, un allié fiable. Nous sommes très heureux que ces deux dernières années, notre collaboration a trouvé un nouveau développement, le nouveau vecteur », – a dit le président Совфеда. Il est rapporté que la contente de la reprise des travaux de l’Ouzbékistan dans l’AIP de la CEI. « Je voudrais, pour l’Ouzbékistan a adopté une décision relative à la participation au Conseil de l’AIP de la CEI », a déclaré mme Matvienko.

Le parlementaire a également rappelé que, en 2015, elle a adressé une invitation au président de la chambre Législative du parlement de l’Ouzbékistan à la proposition de se rendre en Russie pour une visite officielle et a exprimé l’espoir qu’il accepte cette invitation. Matvienko a également exprimé la satisfaction à l’égard de la reprise des travaux du Groupe d’amitié sénats de l’Ouzbékistan et de Russie, et a rappelé qu’en décembre 2017, s’est déroulée la première séance, et à l’automne prévu une réunion à Moscou.

De son côté, Борий Алиханов a constaté que ces dernières années, les relations entre la Russie et l’Ouzbékistan se développent positivement. Il a également noté une évolution positive dans la coopération économique, ajoutant que la croissance du chiffre d’affaires au cours de la dernière année a été de 33% par rapport à l’année précédente. « La politique étrangère de l’Ouzbékistan vise à renforcer la coopération stratégique entre nos deux pays », a déclaré Алиханов.