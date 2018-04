Matvienko: l’intention de l’Ukraine sortir de la CEI en contradiction avec ses intérêts économiques

SAINT-PÉTERSBOURG, le 13 avril. /TASS/. Président du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko, présidant le Conseil de l’assemblée Interparlementaire de la communauté des États Indépendants (AIP de la CEI), estime que l’intention de l’Ukraine de quitter le Commonwealth est contraire aux intérêts économiques de ce pays.

Elle a dit à une conférence de presse à l’issue de la séance plénière de l’AIP de la CEI à Saint-Pétersbourg.

« L’étape est manifestement dans l’intérêt de l’Ukraine et le peuple ukrainien – une série de tentative de destruction de tout et de rien. Détruire – ne pas construire. Certainement, cela aggravera la situation en Ukraine », a déclaré mme Matvienko.

Elle a noté que dans le cadre de la CEI, des accords de zone de libre-échange sur les avantages et les préférences qui créent un environnement privilégié pour les membres de la CEI et de fournir la coopération des états dans le domaine de l’énergie et d’autres domaines. Selon elle, le « hack les ficelles du métier », comme le fait le manuel de l’Ukraine, « n’est absolument pas raisonnable ».

« La CEI sans l’Ukraine, bien sûr, survivra, même si nous sommes vraiment désolé pour nos frères ukrainiens, qui mettent dans de telles conditions. Et ce que ce sera seulement la détérioration de la situation économique en Ukraine, évidemment. Pourquoi tirer dans la jambe? Ne sait pas », – a souligné le président du Conseil de la Fédération de russie.

Elle a noté que la déclaration de sortie de l’Ukraine de la CEI « c’est plutôt la déclaration, car ces dernières années, l’Ukraine n’a participé activement aux activités de la communauté ».

Le 12 avril, le président de l’Ukraine Porochenko a demandé au gouvernement de préparer un document officiel de la cessation de la participation de l’Ukraine dans la CEI, en demandant au conseil des ministres de commencer la procédure de la sortie officielle de l’état des organes de révision de la CEI. Selon les données du comité Exécutif de la CEI, de la notification officielle de l’Ukraine sur l’intention de quitter le Commonwealth n’a encore été reçue.