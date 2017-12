Matvienko: SF invité à l’élection des observateurs de l’UIP, l’assemblée parlementaire de la CEI et de l’OSCE

MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. Le conseil de la Fédération, ayant le droit d’inviter des observateurs internationaux aux élections du président de la fédération de RUSSIE enverra les invitations de réunion de l’assemblée Interparlementaire de la CEI, de l’assemblée Parlementaire de l’OSCE, de l’union Interparlementaire (UIP) et un certain nombre de parlements nationaux.

Cela a été rapporté, lundi en conférence de presse, le président de la Совфеда Valentina Matvienko.

« Nous les transmettons à l’invitation de l’assemblée Interparlementaire de la CEI, de l’assemblée Parlementaire de l’OSCE, de l’union Interparlementaire, ainsi qu’aux parlements nationaux, avec lesquels Совфед est étroite, collaboration active », – a informé qu’elle.

Selon la loi d’inviter des observateurs internationaux aux élections de la fédération de RUSSIE ont le droit de le président, le gouvernement, les deux chambres du parlement et Центризбирком. La proposition de la direction des invitations peuvent être déposées auprès de la commission de droits de l’homme dans la Fédération de russie, les organisations internationales et nationales, gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que les particuliers ayant une autorité reconnue dans le domaine de la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen.

L’élection du président de la fédération de RUSSIE auront lieu le 18 mars.