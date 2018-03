Matvienko sûre de résoudre le problème de la disponibilité de l’детсадах pour les enfants en bas âge

MOSCOU, le 7 mars. /TASS/. Président du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko ne fait pas de doute que le problème des enfants en bas âge places dans les jardins d’enfants рещат, une femme ne doit pas, dans la société moderne, debout devant le choix entre la famille et la carrière. Une telle opinion, elle a exprimé, dans une interview publiée sur le site « Parlementaire du journal » le mercredi, à la veille de la journée Internationale des femmes.

« Je suis sûre, pour la plupart des femmes, la chose la plus essentielle est la possibilité de créer une forte, une bonne famille et avoir lieu sur la carrière professionnelle, dans la vie publique. Sais d’expérience combien il est difficile. Le dilemme – soit de la carrière, soit la famille et avec son visage presque toutes les femmes – ne doit pas être intraitable », a déclaré mme Matvienko.

Elle considère que l’état et la société sont tenus d’accorder à la femme la possibilité de combiner les deux. « Ce travail est une évaluation de l’impact, je veux dire, tout d’abord, le réseau de garderies. Presque tous les sujets de la Fédération de russie de la file d’attente dans les jardins d’enfants sont manquants. Le problème pour les enfants en bas âge encore d’actualité, mais elle, je suis sûre que ce sera résolu », – a déclaré le sénateur.

Dans son message à l’assemblée Fédérale, le jeudi dernier, le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a déclaré que la Russie doit créer en trois ans de 270 mille places dans une crèche, sur la région напраят de 50 milliards de roubles.

En outre, de l’avis de Matvienko, la nécessité de développer des formes d’emploi, confortable pour les femmes avec enfants. « Les technologies numériques ouvrent de nouvelles perspectives. C’est une activité à temps partiel, horaires variables, réduit la semaine de travail, le travail en dehors du bureau. Il ya eu une expérience similaire et chez nous, il s’applique de plus en plus, mais que, dans une moindre mesure que dans de nombreux autres pays », – a souligné le président Совфеда.

Pas moins importante Matvienko estime que la nécessité de mettre fin réelle de la défaillance des femmes avec de jeunes enfants lors de l’embauche. « Officiellement c’est interdit, mais la réalité est souvent le cas. Ne pas exclure que des mesures devraient être prises par le perfectionnement de la base juridique appropriée, et le travail des forces de l’ordre dans cette direction », dit-elle.