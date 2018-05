MÉDIAS: Alex Ferguson immédiatement après la sortie du coma a demandé à propos de la suite du match de football

Alex Ferguson

© EPA/PETER POWELL

TASS, le 9 mai. L’ancien entraîneur du club de football de Manchester United, Alex Ferguson après la sortie du coma en premier lieu demandé sur le résultat d’un match de troisième division anglaise entre « Донкастером » et « Уиганом ». Informe « Газета.Ru » se référant à l’édition anglaise de The Sun.

Mardi, on apprend que Ferguson était sorti du coma, mais se trouve toujours en soins intensifs après une hémorragie cérébrale. « Alors, comment va le « Doncaster »? » – a demandé immédiatement après la sortie du coma de Ferguson de son fils, le président de ce club. Le match a eu lieu le 5 mai et s’est terminé par la victoire « Wigan » avec un score de 1:0.

« Oui, la finale de la Coupe d’Angleterre (19 mai joueront Chelsea et Manchester United – Env. TASS) je ne m’attarderai pas, mais que diriez-vous d’un voyage à Kiev? », – a ajouté à 76 ans, l’ecossais. À Kiev, le 26 mai aura lieu la finale de la Ligue des champions, qui joueront espagnol Real madrid et de l’anglais de Liverpool.

Le 5 mai Ferguson a été transporté à нейрологический centre de Manchester, qui a subi une opération après un avc. En ce moment, il est dans un état stable. Comme le soulignent les britanniques édition, Ferguson peut déjà s’asseoir. Les médecins donnent des prévisions optimistes sur les premiers stades de la guérison écossais spécialiste, mais soulignent que le processus de récupération sera longue.

Ferguson est l’un des plus réussis et les plus primés d’entraîneurs de l’histoire du football. L’ecossais a dirigé la « Manchester United » dans la période de 1986 à 2013. Sous sa direction, le club a remporté 38 de différents trophées. En 1999, il a été anobli par la reine Elizabeth II du royaume-Uni, en 2002, Ferguson a été activé dans la Salle de la gloire du football anglais.