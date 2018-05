TASS, le 14 mai. Le biélorusse défenseur Egor Filipenko peut devenir un joueur de moscou, le club de football CSKA. Rapporté édition de « Прессбол ».

À l’heure actuelle de 30 ans, le footballeur joue dans le championnat d’Israël. Les droits lui appartiennent le Maccabi Tel-Aviv, mais depuis janvier de cette année sur les droits de la location, il joue pour le club « Ashdod ». Note que la durée du contrat Filipenko avec le Maccabi se termine le 31 mai.

Dans la dernière saison du championnat de Russie, le CSKA a pris la deuxième place et a assuré sa participation à la phase de groupes de la Ligue des champions. En juin 2018, le contrat avec le CSKA s’achèveront de défenseurs russes Alexeï et Basile Березуцких, Sergei Ignashevich, Georges Щенникова, le milieu de terrain – bulgare Georgi Миланова, l’israélien Бибраса Natcho et le suédois Понтуса Вернблума. Dimanche, entraîneur du monde, Viktor Goncharenko est rapporté que Wernbloom et Institutions quitteront le club.

Filipenko de 2008 à 2012 a agi de la Russie pour « kuba », tomsk « Tom » et de novosibirsk en Sibérie. En 2015, il a passé à l’espagnole « Malaga », dans le cadre de laquelle a passé 11 matchs, et en 2016, est devenu le joueur du Maccabi. Dans le cadre de l’équipe nationale de Biélorussie Filipenko a passé 51 match et marqué un but.