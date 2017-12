MÉDIAS: des milliers de fidèles ont participé à la prière de la pluie au Mur des lamentations à Jérusalem

TEL-AVIV, le 28 décembre. /TASS/. Plusieurs milliers de personnes ont assisté jeudi soir à la prière de la pluie au Mur des lamentations dans la Vieille ville de Jérusalem, répondant à l’appel du ministre de l’agriculture Israélien Uri Ariel. Cela a été rapporté jeudi le journal The Times of Israel. Sur la prire, qui vise à aider à mettre fin à la poursuite dans le pays pour la cinquième année de la sécheresse, ont assisté à grands rabbins d’Israël, David Lau et Yitzhak Yossef, indique l’édition.

Selon les prévisions de météorologues, Israël s’attend à la cinquième consécutive aride de l’hiver. Selon leurs données, les deux premiers mois de la saison des pluies en octobre et novembre précipitations est tombé deux fois inférieure à la normale. En novembre sur le territoire d’un état juif a été fixé de 20 à 40 mm de précipitations, ce qui représente de 30% à 50% de la norme pour le onzième mois de l’année. Une tendance similaire a été observée en octobre, indique le Neuvième canal de la télévision israélienne.

La Catastrophe Du Lac De Tibériade

Chef naturel d’eau douce réservoir d’Israël – le lac de Tibériade, aussi connu comme le lac de Tibériade ou mer de Galilée, poursuit rapidement мелеть. Comme le rapporte le site savethekinneret.com spécialisé dans la surveillance de l’état unique pour la région de l’étang, le niveau de l’eau continue de baisser, même dans la saison des pluies et à la mi-décembre a atteint au moins 214,37 m que seulement 50 cm au-dessus « de la barre noire » – conditionnelle ligne 214,87 m en dessous du niveau de la mer, à laquelle la mer de Galilée est tombé qu’une seule fois de toute l’histoire de l’observation et à l’automne de 2001.

Prélever de l’eau du lac de tibériade est interdit depuis plusieurs mois. Les écologistes estiment que si cet hiver le nord d’Israël va contourner les fortes pluies, le lac peut descendre au-dessous du point critique en moins 215,5 mètres, quand водозаборные tube littéralement accroché dans le ciel, une fois au dessus de la surface сохнущего du lac.

La cinquième année de la sécheresse

En conséquence, durant la cinquième année de la sécheresse Israël était sur le point de la prochaine crise de l’eau, selon le journal le grand quotidien israélien yediot aharonot ». Quatre années complètes de la sécheresse surchargé de la puissance d’Israël de dessalement de l’eau et des eaux usées, en parallèle иссушая les plus fertiles de ses quartiers, les notes de l’édition.

Selon le journal, il y a plusieurs années en Israël, les deux tiers des communes qui font du désert, a déclaré à propos de surmonter le problème de la pénurie d’eau, ce qui le hante depuis des décennies. Cela s’est passé dans le résultat d’une vaste programme d’investissement, à la suite de laquelle Israël a investi 4,3 milliards de dollars dans son nationale du robinet, de l’infrastructure et de l’usine d’épuration. En parallèle ont été investis encore 2 milliards de dollars dans la construction de cinq dessalement de l’entreprise.