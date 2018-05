MÉDIAS: Elton John se produira lors du mariage du prince Harry et Megan Маркл

Elton John

© Andy Kropa/Invision/AP

NEW-YORK, le 17 mai. /TASS/. Le british est un compositeur, chanteur et pianiste Elton John sera sur la scène du prochain mariage du prince Harry et de l’actrice et modèle Megan Маркл. Cela a été rapporté dans un environnement américain sur le portail d’actualités de TMZ.

Voir aussi

Le courrier du royaume-Uni a publié des timbres-poste pour le mariage du prince Harry et Megan Маркл

Le mariage du prince Harry et Megan Маркл ont recueilli des Lego

DM: robe de Megan Маркл dix fois plus cher de vêtements de la princesse Diana

Mirror: le prince Harry et Megan Маркл partiront en voyage de noces en Afrique du Sud

Selon ses sources, il n’est pas clair, se produira si un musicien à la chapelle ou à la réception. En février, on apprend que Elton John a reporté deux concerts à Las Vegas en relation avec le mariage prochain. Alors pas été précisé, a-t-il assister à la cérémonie qu’en tant qu’invité ou de s’acquitter de leurs chansons. Le musicien était un ami de la princesse Diana, la mère des princes Harry et William, et connaît depuis l’enfance.

Le mariage aura lieu le 19 mai au château de Windsor, résidence des souverains britanniques. Sur elle, le prince Harry et Маркл invité 2640 représentants du public. Dans la liste des invités, les gens de partout dans le Royaume-Uni, y compris les membres des organismes de bienfaisance, les habitants de Windsor et les employés à la cour royale.

Sur le mariage des couples dans la chapelle de Saint-Georges invités à environ 600 élus personnes. Le jour du mariage auront lieu de deux. Le premier d’entre eux aura lieu immédiatement après la cérémonie dans la chapelle, que la famille royale a fait son eglise domestique. La seconde technique aura lieu plus tard dans le château de Windsor et sera organisé pour les jeunes mariés et leurs amis les plus proches du nom du père de Harry, héritier britannique trône du prince Charles.