MÉDIAS: en France, a commencé la préparation à la migration d’un monument de Jean-Paul II Tsereteli

PARIS, le 23 mai. /TASS/. Les travaux préparatoires précédant le démantèlement et de la migration sur le nouvel emplacement du monument du Pape Jean-Paul II, le sculpteur de Zurab Tsereteli, a commencé mardi dans la ville de Плоэрмель dans la région de la Bretagne à l’ouest de la France. Sur cela a communiqu le journal régional Ouest France.

La cérémonie s’est déroulée en présence de vicaire Ваннской du diocèse de Philippe Le Bigot, qui a donné sa bénédiction. « Nous travaillons sur ce dossier depuis plusieurs mois. Nous sommes venus ici pour se réconcilier, et c’est une bénédiction de notre symbolique du don de cet espace, qui deviendra un lieu de culte », a dit le ministre.

Le démontage du monument de Jean-Paul II dans Плоэрмеле a lieu après un long procès entre les catholiques de l’arrivée et l’organisation de la « Libre pensée », qui s’est indigné de la présence d’un monument avec des symboles religieux sur le parking public. Les militants ont demandé à la cour avec l’exigence d’enlever de la statue de la croix, et il est venu à la suprême autorité administrative – le conseil d’Etat de la France, qui, à la fin de 2017, a confirmé précédemment rendu le jugement de la nécessité d’enlever le symbole religieux. De l’avis des experts du conseil d’Etat, « la croix est un symbole religieux et le signe, comme c’est directement indique l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l’église et de l’état ».

Cette solution, cependant, indign une grande partie des habitants de Плоэрмеля, qui s’est prononcé catégoriquement contre la privation du monument de la croix. En conséquence, en mars 2018, était une solution de compromis – le monument de la municipalité a racheté la communauté ecclésiale, pour 20 €mille à condition de transférer l’ensemble de la construction sur le territoire de la paroisse.

Cadeau Tsereteli

Monument de Jean-Paul II a été offert à la ville, Tsereteli en 2006. Pour le monument ont été construits un haut piédestal et de triomphe dans un style classique, surmontée d’un puissant de la croix, qui s’élève à une hauteur de 7,5 m En signe de reconnaissance de la ville de Tsereteli a reçu alors le titre de citoyen d’honneur Плоэрмеля.

Maintenant, toute cette structure devra démonter et de le transférer à un autre emplacement, à 30 mètres de l’actuel site. Difficile de génie l’opération de déplacement de la composition sculpturale de l’arc de triomphe et de la statue de la masse totale de 13 tonnes coûtera Ваннской diocèse à un montant de €90 mille jusqu’à 100 €mille – afin de financer le projet de l’église manuel a ouvert la collecte de dons.

Il est prévu que, après le transfert du monument sur le territoire du temple, autour de lui sera créé le « culturel de la prière espace dédié à Jean-Paul II ». Tous les travaux devraient être achevés 16 juin – en ce jour, dans Плоэрмеле se tiendra la cérémonie religieuse, avec la participation de l’évêque, Baignoire Реймона Сентена et une délégation de la Pologne.