TASS, le 7 mai. Les autorités de la Slovaquie ont publié des евробанкноту en l’honneur de l’anniversaire de la fin de la Deuxième guerre mondiale. À propos de ce dimanche, a rapporté le slovaque journal Pravda.

Selon elle, le billet représente un réservoir tchécoslovaque de production LT-38 et le mémorial de l’insurrection nationale Slovaque (START) dans la ville de Banská bystrica. Là-bas en 1944, il y avait une révolte contre les occupants allemands.

La vente de produits en édition limitée à 5 mille billets seront mis en vente le 8 mai. Acheter un billet ne peut être sera spécial, le guichet du Musée START, le prix d’un souvenir sera de deux euros.

Le billet de banque, ayant de zéro à la valeur nominale, ne peut pas être utilisée dans les opérations financières et conçu uniquement pour les collectionneurs et les touristes. Malgré cela, le projet de loi a toutes les vertus de l’euro: l’hologramme, l’eau marques, impression en relief et de protection de la soie.