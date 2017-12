MÉDIAS: en Suède, ont publié un livre sur l’attribution du prix Nobel de Bob Dylan

STOCKHOLM, le 26 décembre. /Corr. TASS Irina Дергачева/. L’auteur du livre « Bob Дилане » est devenu le secrétaire permanent de l’académie Suédoise Sarah Даниус. Il est rapporté par le journal Dagens Nyheter.

Dans son blog Даниус a donné une petite description de l’œuvre: « à propos de дилановское l’aventure de l’académie. Que n’a pas écrit les MÉDIAS ».

Remise du prix Bob Dylan

13 octobre 2016, l’académie Suédoise a décerné le prix Nobel de littérature, poète et artiste des états-UNIS Bob Dylan « pour la création d’une poétique des images de la grande américaine песенной de la tradition ». Il est devenu le premier musicien primé au cours de toute son histoire.

Après l’annonce du nom du lauréat, Dylan n’a pas réagi à cet événement, et était inconnue, prendra-t-il une prime en général. La cérémonie de remise des prix l’américain ne s’est pas présenté, mais a envoyé l’enregistrement de leur prix nobel de la parole, que par tradition, chaque nouveau lauréat du lit dans le bâtiment de l’académie Suédoise.

Dylan est un auteur-compositeur de « Blowin’ in the Wind » (publié en 1963), « The Times They Are a-Changin' » (1964), « Like a Rolling Stone » (1965).

À la mi-novembre, l’académie Suédoise a indiqué que le chanteur n’arrivera pas à la remise des récompenses. Sur la cérémonie elle-même, le 10 décembre chanteuse et poétesse Patti Smith a interprété sa chanson « A Hard Rain’s a-Gonna Fall » (1962).

« Beaucoup de fois je me suis posé la question: est-ce que mes chansons à la littérature? Je remercie l’académie Suédoise pour ce qu’elle a trouvé le temps de réfléchir à cette question, et, surtout, de donner une telle merveilleuse réponse », a écrit Dylan dans le discours d’acceptation. Il a reçu dû lui d’un diplôme et d’une médaille des mains des académiciens au début d’avril 2017, avant son concert à Stockholm.

La condition nécessaire pour obtenir le lauréat de la composante monétaire de la prime de 8 millions de couronnes ($920 milliers) – le discours de prix Nobel de la conférence dans un délai de six mois après la cérémonie de la remise des prix (jusqu’au 10 juin).

La conférence sous forme de fichier audio a été publiée le 5 juin sur le site de l’académie Suédoise. « La conférence est merveilleuse et, comme prévu, красноречивая », – a commenté sur le site de Sarah Даниус.

En elle, Dylan réfléchit à ce que ses chansons sont liées à la littérature, et en vient à la conclusion que les paroles de chansons est conçu pour la performance des musiciens, pas pour la lecture sur les pages des livres. Lauréat du prix nobel, se rappelle musiciens, qui ont eu un impact sur son oeuvre – Buddy Holly, Sonny Terry, Brownie Mcghee et autres, ainsi que des livres qui ont eu sur lui une influence encore depuis l’école primaire – « Moby Dick », « Sur le front Occidental » et « l’Odyssée ».

Lors de cette américaine de réseau édition de Slate a analysé le prix Nobel conférence de Bob Dylan et est venu à la conclusion du plagiat: les phrases « empruntés » de portail internet « SparkNotes, qui aide les élèves à faire face à leurs devoirs.