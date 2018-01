MÉDIAS: Facebook a inventé une nouvelle unité de temps pour le travail de maquillage

NEW-YORK, le 24 janvier. /TASS/. La société Facebook a inventé une nouvelle unité de temps, afin de simplifier le montage lors de la fabrication de films et de vidéos. Sur cela a communiqu l’édition en ligne de Science Alert.

La nécessité d’une nouvelle unité de temps vient du fait que mesurer la longueur de la кинокадров dans les secondes et les fractions assez mal à l’aise. Le fait que la norme la plus courante dans l’industrie du cinéma est une prise de vue avec une fréquence de 24 images par seconde, ce qui, pour notre cerveau percevait une série successive d’images continue et la fluidité du mouvement. Le problème se produit quand un auteur a besoin de travailler l’image et les distinguer des autres: la longueur de trame dans ce cas, est un périodique de la fraction, et l’équivalent de 41,6(6) de la milliseconde, il y a un nombre infini de chiffres après la virgule. La seule option est de simplifier dans ce cas, c’est l’arrondi de la part de (par exemple, à 41,6667), ce qui peut poser problème pour ceux монтажеров qui préfèrent un maximum de précision dans le travail.

Compte tenu des problèmes qui se présentent, l’équipe de Facebook a eu l’idée de créer une nouvelle unité de temps, qu’elle a appelé flick (« flic ») comme un dérivé de l’expression frame tick l’on peut traduire comme « la division de la trame »). Elle est égale à 1/705600000 fraction de seconde, que plus d’une nanoseconde (un milliardième de seconde) et inférieure à la microseconde (un millionième de seconde).

Ainsi, dans une vidéo à 24 images par seconde, chaque image a une durée de 29,4 millions de dollars les flickies, et dans la séquence vidéo de haute qualité avec 60 images par seconde d’une image continuera à 11,76 millions les flickies – toutes les valeurs sont limitées et ne sont pas périodiques des fractions, ce qui facilite le travail avec le film. Science Alert note que la facilité d’utilisation d’une nouvelle unité de temps peut conduire à ce que, avec le temps, elle commencera à s’appliquer à un professionnel pour la réalisation du film, et peut-être dans le travail de cinéastes amateurs.