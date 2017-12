MÉDIAS: fermé finlandais антимигрантская journal, le propriétaire de laquelle est poursuivi par les autorités

HELSINKI, 30 décembre. /TASS/. Le propriétaire de la антимигрантской journal en ligne le MV-lehti Ilya Яницкин, qui, en Finlande, est soupçonné d’avoir commis un certain nombre d’infractions, a pris la décision de fermer l’édition. Sur cela a communiqu le 30 décembre, le journal Iltalehti.

Selon Яницкина, cette décision « était idéologique, et non économique », même si auparavant, il avait annoncé que l’argent sur le contenu des journaux et les salaires des employés de chez lui n’est plus. Яницкин a expliqué que la raison de la clôture est devenue principalement constante rivalité entre les finlandais patriotes » qui ont été la principale audience de la publication. Il n’est pas exclu que le journal peut à nouveau à l’avenir s’ouvrir, si il y aura des nouveaux propriétaires. Maintenant, elle a mis en vente pour €1 million

Яницкин, qui se déroule actuellement un traitement sévère de la maladie, de longue durée vit en dehors de la Finlande. Au début d’août, il a été arrêté par les autorités d’Andorre, sur demande, les autorités finlandaises et placé en DÉTENTION. Après 2,5 mois, il a été transféré sous la maison d’arrêt. La cour d’Andorre, le 19 décembre, a décidé de rejeter la demande d’extradition de la patrie, mais cette décision n’est pas encore entré en vigueur, puisque l’accusation dispose de 15 jours pour interjeter appel.

En Finlande, Ilia Яницкина soupçonnent dans un certain nombre de violations de la législation du pays d’incitation à la haine envers un groupe de personnes, à l’humiliation de la dignité, de la divulgation de secrets, la violation du droit d’auteur. En juin, il a été arrêté par contumace par le tribunal de District d’Helsinki.

Tout attribué à lui les crimes ont été commis dans les années 2014-2017, c’est à partir de l’ouverture MV-lehti. En octobre 2016, les autorités espagnoles ont déjà temporairement retardé l’homme à la demande des finlandais, mais il a ensuite été libéré. La finlande exige son extradition, pour obtenir la possibilité d’interroger en pleine possession de ses facultés lui violations, mais Яницкин tout ce temps vécu en Espagne et en Andorre, et de ne pas venir à la patrie, de peur que sa il peut y enfermer.

L’édition MV-lehti pendant toute la période de la crise des réfugiés en Europe, publie des articles critiques sur ce sujet, les matériaux à la condamnation de la politique de migration pour les autorités finlandaises et à l’appui de mouvements nationalistes Suomi Ensin (« la Finlande d’abord ») et Rajat kiinni (« Fermer les frontières »), ainsi que des charges de mentir à l’adresse des plus grands MÉDIAS finlandais.