MÉDIAS: Harvey Вайнштейна frappé à la personne dans le restaurant

NEW YORK, le 10 janvier. /TASS/. Américain, le producteur Harvey Вайнштейна, qui est devenu фигурантом fort d’un scandale sexuel, publiquement insulté dans un restaurant de la banlieue de la ville de Phoenix (Arizona) et le double est frappé sur le visage. Ce qui a été rapporté dans l’environnement réseau de partage de TMZ, spécialisé dans les nouvelles sur les célébrités.

Sur son site web a publié un enregistrement dans lequel on le voit comme un homme qui voit son double-Вайнштейна la paume sur la joue. Il utilise l’adresse du producteur dsagrables de l’expression, l’accusant de comportement abusif envers les femmes, et affirme que Вайнштейну doivent être supprimées. Après cela, le producteur sort avec un compagnon.

TMZ précise que l’incident a eu lieu dans l’un des restaurants de la chaîne « Elements » mardi soir. Weinstein dîné dans ce restaurant avec son conseiller, contribue à lui de s’abstenir de l’alcool.

À un moment donné à un producteur, un homme s’est approché du nom de Steve, son nom n’est pas spécifié. Il a dit qu’il aime les films sur lesquels a travaillé Weinstein, et a demandé de se faire photographier avec lui. Lui-même, Steve a déclaré à TMZ que le producteur d’une manière brusque lui a refusé. Dans ce cas, selon le directeur du restaurant, le refus Вайнштейна n’a pas été rude et les hommes finalement serrèrent la main.

Comme l’a déclaré Steve, au cours de la soirée il a « bu beaucoup ». Plus tard, il revint à Вайнштейну, pré-en demandant à son ami de prendre des photos à l’aide d’un téléphone portable. Steve affirme qu’il a réussi deux fois à frapper le producteur sur le visage de son poing, mais le directeur du restaurant n’est pas confirmée. Comme on le voit sur le film, le producteur au cours des affrontements presque n’a pas résisté et l’air un peu découragé.

