MÉDIAS: la mort d’un survivant de la Shoah écrivain israélien Aharon Аппельфельд

Aaron Аппельфельд

© EPA/JUAN CARLOS HIDALGO

TEL-AVIV, le 4 janvier. /TASS/. Le célèbre écrivain israélien Aharon Аппельфельд est décédé jeudi à 86 ans. Cela a été rapporté par le journal le grand quotidien israélien yediot aharonot ».

Аппельфельд, un survivant de la Shoah, a écrit plus de 40 livres: le premier a été publié en 1962, le dernier roman a vu la lumière en septembre 2017. Lauréat de nombreux prix littéraires, Аппельфельд a reçu en 1979 le prix littéraire du nom de Bialik, en 1983 le prix Israël de littérature en 2004 – française de la prime de Médicis. Il fut également membre honoraire de l’American academy of motion picture arts et chevalier de l’ordre de la légion d’honneur.

Аппельфельд né le 16 février 1932, en Roumanie, il était le seul enfant dans une riche famille juive. Après le début de la Deuxième guerre mondiale et à Aaron, âgé de huit ans, les troupes occupèrent de Tchernivtsi, où vit sa famille. Avec ses parents, le futur écrivain était dans le ghetto, la mère a été abattu chez lui sur les yeux.

Аппельфельда déporté avec son père dans l’un des camps de concentration Транснистрии, d’où il a réussi à s’échapper. Alors Aaron se cachait plus de trois ans avant l’arrivée de l’armée Rouge. Il a rejoint aux troupes soviétiques et se rendit avec eux comme chefs de terrain de cuisines à la Yougoslavie.

Après la Seconde guerre mondiale Аппельфельд plusieurs mois dans un camp pour personnes déplacées à l’Italie, et en 1946 – deux ans avant la proclamation de l’indépendance d’Israël a déménagé à la Palestine. Ces dernières années, il a vécu avec son épouse dans la banlieue de jérusalem Mevasseret Tsion. Il a laissé trois enfants. Livres Аппельфельда traduits en 35 langues, dont le russe.