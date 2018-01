MÉDIAS: la police soupçonnait Messi dans la dissimulation de revenus par la charité matches

Lionel Messi

© EPA-EFE/Alejandro Garcia

TASS, le 15 janvier. La police espagnole avait soupçonné le footballeur argentin de Barcelone Lionel Messi dans la dissimulation de revenus à travers des organismes de bienfaisance de matchs. Il est rapporté par le magazine allemand Der Spiegel.

Selon le journal, les enquêteurs de l’année 2012 a recueilli des informations sur l’organisation et la tenue de la fondation Messi de bienfaisance matches. La police soupçonne que Messi organise plusieurs de ces jeux dans l’année et d’obtenir d’eux des dons à la fondation, mais une grande partie des fonds n’arrive pas à la fondation. Selon Guillermo Marina, l’organisateur de six organismes de bienfaisance matches de 2012 à 2013, qui a aidé les enquêteurs à titre de témoin, le revenu total de six rencontres était de $6,9 millions de dollars, alors que les fonds ont été transférés de seulement $300 mille En 2015, les enquêteurs ont présenté le rapport d’enquête à la cour, mais l’affaire n’a donné lieu à cause d’un manque de preuves.

Auparavant, Messi a été soupçonné de fraude fiscale de non-paiement des taxes, à l’origine, il a été condamné par le tribunal à une peine d’emprisonnement de 21 mois, mais plus tard, sa peine a été remplacé par une amende de 250 €mille

Messi joue pour Barcelone à partir de 2004, en ce moment, il est huit fois champion d’Espagne, cinq fois détenteur de la Coupe d’Espagne et quatre fois vainqueur de la Ligue des champions. L’argentin est quintuplé le possesseur du ballon d’Or. Dans le cadre de l’équipe nationale de l’Argentine de Messi a remporté les jeux Olympiques d’été de 2008 à Pékin. L’attaquant a participé à trois coupes du monde, le meilleur résultat, les argentins ont montré en 2014 au Brésil, quand ont remporté la médaille d’argent, et Messi a été élu meilleur joueur du tournoi.