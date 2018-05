Boris Klyuyev

© Sergey Фадеичев/TASS

MOSCOU, 14 mai. /TASS/. Les médecins ont découvert l’artiste du peuple de Russie, 73 ans, Boris Клюева le cancer. Il est rapporté par la chaîne de télévision NTV, citant les paroles de Vladimir Бейлиса – directeur du Petit théâtre dans lequel fonctionne Klyuyev.

« Eh bien, à mon avis, le cancer », a NTV Baileys l’information qui apparaît dans un certain nombre de MÉDIAS.

Auparavant, se Hisse en a informé le TASS, qui connaît de graves problèmes pulmonaires.

Un acteur russe Boris Klyuyev, né le 13 juillet 1944. Depuis 1969, travaille dans un Petit théâtre. Joué dans les films « D’Artagnan et les trois mousquetaires », « les Aventures de Sherlock Holmes et du docteur Watson », « TASS est autorisé à déclarer… » et d’autres.