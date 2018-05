TASS, le 6 mai. Anglais football club et Fulham et « Wolverhampton » intéressés par la navette russe de l’attaquant « Krasnodar » de Fiodor Смолова. Il est rapporté par l’édition britannique du Daily Mail.

Selon la publication, « Krasnodar » prêt à vendre de 28 ans Смолова £12 millions En décembre, le club a rejeté l’offre de West Ham » sur l’achat d’un footballeur de £11 millions de

Les scouts de Fulham et « Wolverhampton » consulté Смолова dans un certain nombre des derniers matchs du championnat de Russie. A noté que les représentants des clubs observaient le jeu entre « Краснодаром » et de moscou « la Locomotive » (2:0), qui Смолов inscrit un doublé.

« Fulham » et « Wolverhampton » la saison en cours effectué dans la deuxième force de la première division du football anglais – чемпионшипе. « Wolverhampton » occupe la première place et a déjà prévu de participer à la premier league Anglaise la saison prochaine. « Fulham » occupe la troisième place et a de bonnes chances aussi de gagner le droit de participer à la turquie, la première division anglaise de football.

Смолов déplacé dans « Krasnodar » en 2015. Dans la composition de l’équipe, il a deux saisons de suite devenu le meilleur buteur du championnat de Russie. Dans cette saison, l’attaquant a joué 21 matches pour « Krasnodar » et a marqué 14 buts. Dans l’actif de l’attaquant de 30 matches de la Russie et de 12 buts.