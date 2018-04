MÉDIAS: le moyen-orient, le consortium a proposé de la FIFA 25 milliards de dollars pour l’achat des droits sur les deux tournois

Le logo de la FIFA

© EPA/STEFFEN SCHMIDT

MOSCOU, 10 avril. /TASS/. Le président de la fédération Internationale de football (FIFA), Gianni Infantino lors de la réunion du conseil de la FIFA a raconté que des fonds d’investissement du Moyen-Orient et de l’Asie veut acheter pour $25 milliards de droits sur la soi-disant une version étendue de la coupe du monde des clubs, ainsi que sur les prétendues mondiale de la ligue pour les équipes nationales. Il est rapporté par le journal américain The New York Times, citant ses sources.

En mars, à Bogotá, a eu lieu la réunion du conseil de la FIFA, sur lequel Infantino a raconté que le conseil supérieur de la FIFA sur cette proposition, qui a reçu le chapitre de l’organisation. Édition de référence aux paroles de plusieurs personnes qui possèdent des informations sur ce qu’il se passait lors de la réunion. Infantino a refusé d’appeler les noms de ces investisseurs, mais a souligné qu’ils veulent, de la façon la plus rapide de ce problème.

Le conseil a rejeté la proposition de Infantino, en disant que pour la poursuite de l’examen de cette question nécessite de plus amples informations. Le président de la FIFA a partagé qu’il avait conclu un accord de non-divulgation, mais il voulait obtenir l’autorisation du conseil de l’organisation sur la poursuite de l’examen de cette proposition, avant de conclure un accord avec les investisseurs. A également été rapporté que plus tôt en 2018 Infantino a reçu une proposition sur la tenue de la coupe du monde des clubs de la Chine et de l’Arabie Saoudite.

Dans le club coupe du monde dans son format actuel prennent part à sept clubs des six confédérations continentales, le tournoi a lieu chaque année pendant dix jours en décembre. La FIFA d’élaborer un projet actualisé de coupe du monde des clubs, qui aura lieu tous les quatre ans. Il sera de participer aux 24 clubs du monde entier, les 12 clubs seront de l’Europe, cinq de l’Amérique du Sud et de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique du Nord. Aussi auparavant, les MÉDIAS ont rapporté que la FIFA peut créer dite de la ligue Mondiale – tournoi pour les équipes nationales similaire avec la Ligue des nations de l’Union des associations européennes de football (UEFA), qui aura lieu au cours de l’année.

Dans le cas où les investisseurs peuvent acheter des droits sur les tournois, il contrôle entièrement passe. Ils deviendront les organisateurs de la compétition, sera de choisir les lieux de compétition. Note que jamais dans l’histoire de la FIFA n’a pas vendu et ne transmettait le contrôle de vos compétitions à une tierce partie.