MÉDIAS: le PSG a proposé Буффону un contrat de deux ans et le rôle de capitaine de l’équipe

Gianluigi Buffon

TASS, le 18 mai. Le gardien de but italien de la Juventus, Gianluigi Buffon en été, les transferts peuvent passer dans le français du Paris Saint-Germain ». Informe « Газета.Ru » avec un lien sur le Football Italia.

La conférence de presse spéciale le jeudi Buffon a annoncé sur le départ de la Juventus à la fin de la saison, mais sur la fin de carrière de 40 ans, le joueur n’a pas informé.

Selon le journal Le Parisien, le PSG a proposé Буффону contrat de deux ans, et le portail Premium Sport est rapporté que le salaire du joueur sera de €8 millions pour la saison. En outre, le club français a l’intention de transférer Буффону le brassard de capitaine de l’équipe.

Buffon est le record pour le plus grand nombre de victoires dans le championnat d’Italie, et occupe également la deuxième place en nombre de matchs dans le championnat d’Italie (639). A lui appartient le plus long et sec, et la série en championnat, la saison 2015/16 le gardien de but manqué balles tout au long de 974 minutes. En 2003, Buffon a été élu footballeur de l’année par l’Union des associations européennes de football (UEFA), et en 2017 – le joueur de l’année en Italie. Il a trois fois, a été élu meilleur gardien de la Ligue des champions et 12 fois – Italie.

La победном la coupe du monde 2006 en Allemagne, il a été reconnu comme le meilleur gardien de but, et est entré dans l’équipe du tournoi. Buffon – détenteur du record de nombre de matchs pour l’équipe nationale de l’Italie (176). Est terminé deuxième du championnat d’Europe 2012 et médaille de bronze de la Coupe des confédérations de la fifa 2013. Buffon est entré dans l’équipe des championnats d’Europe 2008 et 2012, le Gardien de but a terminé une carrière internationale après que les italiens n’ont pas pu entrer sur le championnat du monde en 2018.