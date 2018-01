Cristiano Ronaldo

TASS, le 5 janvier. Un club de football français, le Paris Saint-Germain » a l’intention de signer l’attaquant portugais espagnol, le Real madrid et le Portugal de Cristiano Ronaldo et de lui verser de €300 millions en cinq ans. Il est rapporté par le journal El Confidencial.

Le contrat de 32 ans Ronaldo avec le Real madrid peut accueillir jusqu’au 30 juin 2021. Selon les informations de MÉDIAS espagnols, le footballeur mécontent de salaire dans le club. PSG prêt à signer Ronaldo à la fin de cette saison et de lui verser de €300 millions de dollars pour cinq ans, les données de l’argent comparables à ceux qui gagne de l’argentin Lionel Messi à l’espagnole « Barcelone ». El Confidencial rapporte que les représentants de PSG sont déjà entrés en négociations avec le joueur.

Avant de signer Ronaldo PSG doit vendre des joueurs pour un montant non inférieur à €70 millions de dollars, afin de ne pas enfreindre les règles financière fair-play. Selon El Confidencial, le PSG peut se séparer avec Javier Pastore, Angel Di Maria, Julian Дракслером ou Marco Вератти. La publication note que dans l’affaire de la transition de Ronaldo, le Real madrid PSG peut être activé, le buteur uruguayen parisiens Эдинсон Cavani. Guide PSG estime que le portugais est plus attrayant уругвайца en termes de revenus de leurs contrats de sponsoring.

Ronaldo joue pour le Real madrid depuis 2009. Il est le quadruple vainqueur de la Ligue des champions, champion d’Europe, cinq fois titulaire du « ballon d’Or », ainsi que le champion d’Espagne et d’Angleterre, vainqueur de la Coupe et de la super coupe d’Espagne et d’Angleterre, vainqueur de la coupe du monde des clubs, vainqueur de la super coupe de l’UEFA.