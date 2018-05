Ed Sheeran

© Gareth Cattermole/Getty Images

LONDRES, le 7 mai. /TASS/. Les britanniques ont appelé la chanson « Perfect » d’Ed Sheeran la meilleure chanson de tous les temps. Sur cela dit dans un rapport publié lundi, le classement des 500 meilleures chansons qui, chaque année, est la station de radio britannique Smooth radio.

Pour la chanson de 27 ans de chanteur avec son dernier album « Divide » voté par la majorité de 30 mille auditeurs des stations de radio, ont participé à l’élaboration du classement. Cette chanson a réussi à déloger de la première place des hit « Careless Whisper » de George Michael, qui est celui enregistré au début des années 80 du siècle dernier.

Toutefois, Michael, décédé en décembre 2016, est resté le plus populaire de l’artiste total de la cote de 500 chansons de la liste des 20 exécutés. Pour comparaison, Sheeran de telles compositions dans le classement total de quatre. À la deuxième place en popularité va Elton John avec 18 chansons.

Les plus populaires исполнительницами reconnus Adèle et Whitney Houston, et le plus populaire de l’équipe d’ABBA, qui est représenté par 15 chansons. Le plus haut d’entre eux – « Dancing Queen » – occupe la sixième place du classement. Michael Jackson, Stevie Wonder et les Beatles occupent de 13 places dans le classement.

La composition de George Michael A Different Corner va à la troisième place de la liste. Dans les dix premiers est également entré dans le « I Will Always Love You » de Whitney Houston, « Thinking Out Loud » Sheeran, déjà mentionné plus haut, de danse hit ABBA , « Angels » de Robbie Williams, « Life on Mars » de David Bowie, « Someone Like You » d’Adele, et « Go Your Own Way » de Fleetwood Mac.