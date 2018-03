Le Président De La France Emmanuel Macron

© EPA-EFE/LUDOVIC MARIN/POOL

PARIS, le 2 mars. /TASS/. Le président de la France Emmanuel Macron a interprété le rôle du lecteur dans le symphonique conte de serge Prokofiev « Pierre et le loup ». Ce vendredi a rapporté la chaîne de télévision BFMTV.

Le spectacle avec la participation de français leader a eu lieu le 1er mars, au cours de la salle du palais de l’Elysée. Les invités Макрона de ce soir étaient apprenant de la langue russe, des représentants d’associations d’aide aux enfants handicapés, ainsi que les familles des employés de l’administration du président. L’accompagnement musical du spectacle a fourni l’orchestre de la garde Républicaine de la France.

Selon la chaîne de télévision, une soirée a été organisée par l’épouse du président de Brigitte Macron. « En mai dernier, nous avons avec son épouse ont décidé d’établir une tradition de telles jeudis au palais de l’Elysée, et tous les six mois, nous essayons de respecter », a dit Macron. « Nous voulons que vous avez un accès facile à tout le mieux, qu’il existe dans la culture », – a noté le président, s’adressant à l’assemblée à sa résidence.

Il a raconté à ses clients sur l’union soviétique, le compositeur et дирижере Сергее prokof’eve on et sur le ballet « Pierre et le loup », qui a été livré à Saint-Pétersbourg, en français et en russe chorégraphe marius Petipa. Cette année, comme l’a rappelé Macron, tout le monde célèbre le 200ème anniversaire de la date de sa naissance.

Symphonique de conte de fées pour enfants « Pierre et le loup » a été écrit Par Прокофьевым sur votre propre texte au printemps 1936. La première a eu lieu en mai de la même année. Chaque personnage oeuvres est représenté par une instrument de musique.