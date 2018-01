MÉDIAS: Mike Tyson sera à cultiver de la marijuana à des fins médicinales

Mike Tyson

© EPA/JUSTIN LANE

TASS, le 3 janvier. L’ancien le champion du monde de boxe, l’américain Mike Tyson a acheté une parcelle pour cultiver de la marijuana aux états-UNIS. Il est rapporté par le portail internet The Blast.

Voir aussi

Mike Tyson a déclaré sur le désir de maintenir les jeunes boxeurs

Mike Tyson à Dubaï annoncer l’ouverture d’un réseau de centres de remise en forme de son nom

Terrain de plus de 16 hectares, se trouve dans l’état de Californie, où depuis le 1er janvier autorisé à vendre de la marijuana pour des applications à des fins récréatives. À partir de novembre 2016, les résidents de plus de 21 ans ont reçu l’autorisation de fumer de la marijuana, de le cultiver pour un usage personnel, ainsi que de stocker une petite quantité de drogue. La moitié de la phase prendra la plantation de marijuana, est également Tyson a l’intention d’ouvrir une usine de son traitement, un magasin et une école pour d’autres fabricants sur de nouvelles variétés. Aussi la société de Tyson sera de faire de la recherche dans le domaine de l’usage médical de la marijuana.

Tyson est l’un des meilleurs boxeurs de l’histoire, indépendamment de la catégorie de poids. Il a établi un grand nombre de records qui ne sont pas frappés par le moment. En particulier, Tyson a été le plus jeune champion du monde des poids lourds dans l’histoire (a remporté le titre de champion du monde à 20 ans 144 jours), ainsi que le plus jeune champion du monde des poids lourds (à 21 ans).

Tyson a fini sa carrière en 2005.