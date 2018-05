MÉDIAS: Ronaldo est prêt à payer une amende de €14 millions de cas de non-paiement des impôts

Cristiano Ronaldo

© EPA-EFE/ANDREA DI MARCO

TASS, le 18 mai. L’attaquant du Real madrid et de l’équipe du Portugal de football Cristiano Ronaldo est prêt à payer une amende de €14 millions de dollars pour la clôture de l’affaire sur la fraude fiscale en Espagne. Il est rapporté par le journal espagnol El Mundo.

Ronaldo est accusé d’évasion fiscale pour un montant de €14,8 millions Selon le journal, 33 ans, le footballeur a reconnu quatre cas de violation de la législation fiscale de l’Espagne. Auparavant, il a offert de payer le service des impôts de €3,8 millions d’euros, mais l’office a refusé.

Ronaldo a rejoint le Real madrid en 2009, de Manchester United, qui a depuis 2003. Le portugais est le quadruple vainqueur de la Ligue des champions, le quadruple le possesseur du ballon d’Or, champion d’Espagne et d’Angleterre, vainqueur de la Coupe et de la super coupe de ces pays, le vainqueur de la coupe du monde des clubs et vainqueur de la super coupe de l’UEFA. L’équipe du Portugal footballeur gagne le championnat d’Europe 2016.