MÉDIAS: Royaume-uni paiera au sujet de la compensation pour les longues froid

LONDRES, le 7 mars. /TASS/. Le gouvernement Du royaume-Uni a annoncé son intention de payer environ £50 millions de dollars ($69,3 millions d’euros) à ses sujets en guise de compensation pour le froid, la ptme dans les îles britanniques. Cela a été rapporté mercredi broadcasting corporation Bbc.

La somme sera répartie entre environ 2 millions de ménages chaque privée de la maison ou l’appartement sera alloué £25 ($34,7). Comme le souligne la Bbc, c’est le plus grand paiement de ce genre au cours des cinq dernières années.

L’essence de cette mesure de compensation de dépenses superflues chauffage, destinée à forcer les britanniques à ne pas économiser sur la chaleur dans une période de gel. Le plus de fonds sera distribué dans les comtés de West Midlands, dans le Yorkshire et Humberside. En général, à une indemnité prétendent tous les bretons qui se trouvent sur la sécurité sociale (y compris l’allocation de chômage), et pour lesquels, dans la zone de séjour, la température de l’air au cours de la semaine était à zéro ou en dessous.

La législation britannique prévoit deux types de subventions de l’etat à la couverture des coûts pour le chauffage: Cold Weather Payment (« les Paiements pour le froid ») et Winter Fuel Payment (« Paiements sur le chauffage en hiver »). Contrairement à déjà décrit l’option, Winter Fuel Payment compte de tous les britanniques, né le 5 août 1953. Un montant de £100 à 300 livres ($138,8 – 416,5) est généralement calculé comme un supplément de pension.

Froid anormal

Les très faibles pour cette période de l’année, la température se sont établis sur le territoire des îles britanniques à la fin février – début mars. En raison des conditions météorologiques, causés par l’atlantique par la tempête « Emma » et антициклоном « la Bête de l’Orient », le 1er mars sur le territoire du sud-ouest de l’Angleterre et le sud du pays de Galles a été déclarée rouge le niveau de danger. Le même jour, dans le pays de Galles a été établi un record de la température négative, le thermomètre a montré moins de 4,7 degrés Celsius.

En raison de chutes de neige de la semaine dernière dans un délai de quelques jours, les aéroports ont été fermés à Edimbourg et de Glasgow. Britannique de la compagnie d’électricité National Grid, à cet égard, a averti au sujet de la pénurie de gaz, de revenir à ses clients industriels avec la demande de prise de mesures sur l’économie de carburant.

D’ailleurs, même après la retraite de la vague de froid et chutes de neige au début de cette semaine, les MÉDIAS britanniques ont rapporté que des milliers de maisons en Angleterre et au pays de Galles sont restés sans eau à cause de rupture de tuyaux. Seulement, à Londres, l’approvisionnement en eau est bloqué à 12 milliers de maisons et d’institutions, dont l’éducation, certaines écoles de la capitale britannique ont été fermés. En outre, le constructeur automobile Jaguar Land Rover a annoncé lundi la suspension de la production dans son usine britannique, la ville de Solihull (comté des Midlands de l’ouest) en raison de problèmes avec водобснабжением après la rupture de canalisation.