Steven Spielberg

© EPA-EFE/NEIL HALL

TASS, le 29 janvier. Le réalisateur américain Steven Spielberg a confirmé que sera le réalisateur du cinquième de la киноэпопеи « Indiana Jones », dont la première nommée à l’année 2020. Ce sujet a rapporté dimanche le journal The Independent.

Selon elle, le début du tournage prévu pour 2019, le rôle principal dans la bande jouera de 74 ans, Хариссон Ford. Aussi sa participation au travail sur le film a confirmé George Lucas, qui s’occupera de produire des images, et le compositeur John Williams. Chacun d’entre eux a travaillé sur les précédentes parties de la saga.

La première mondiale du film cédée le 10 juillet 2020.

Les trois premiers tableaux d’Indiana john’s ont été tournés dans les années 1980: « Indiana Jones: À la recherche de l’arche perdue (Raiders of the Lost Ark, 1981), « Indiana Jones et le Temple maudit » (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984), ainsi que « Indiana Jones et la dernière croisade » (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989). Le ruban « Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) est sorti en 2008. Général les frais du monde de tous les films de la franchise ont dépassé les 2 milliards de dollars