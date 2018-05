Medina a ouvert à Moscou de la « Nuit des musées »

Le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky

© Artem Геодакян/TASS

MOSCOU, le 19 mai. /TASS/. Le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky, samedi, a donné le départ de toute la russie d’actions de la « Nuit des musées ». L’inauguration a eu lieu dans une succursale de l’Etat Littéraire du musée – Musée de l’âge d’Argent, le correspondant transmet TASS.

« Nous ouvrons aujourd’hui le vingtième de la « Nuit des musées », a déclaré Medina. Il a ajouté que si, initialement, dans les actions participent principalement à moscou, les musées, depuis 2013, elle est devenue russe.

Medinsky, a rappelé que le thème de cette année – « Chefs-d’œuvre des ateliers ». Selon le ministre, les principales collections des musées sont stockés dans les réserves, les visiteurs peuvent voir seulement « environ 7 à 8% de fonds ». Il a souligné que « en 2012, à partir de 89 millions de pièces de musée constamment exposé à 4,5 millions, maintenant près de 7 millions d’euros », qui dit que le développement actif de l’entreposage.

La « nuit des musées » – l’action internationale s’est déroulée à l’occasion de la journée Internationale des musées, pour la première fois, a passé en 1997. C’est le seul moment de l’année où beaucoup de l’art espaces ouvert pour des visites jusqu’à tard dans la nuit. Dans la nuit du 19 au 20 mai, les musées et les galeries d’art du pays inviteront les visiteurs à un programme spécial: des expositions et des concerts, des quêtes et des ateliers créatifs.