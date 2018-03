Medina a proposé de transférer les cinémas киноклассику à perpétuité

СЕДЕЛЬНИКОВО /Languedoc-roussillon/ 2 mars. /TASS/. Le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky, a promis d’aider les cinémas dans les petites villes de la Russie avec les films soviétiques sur les grands écrans. Sur ce, il a déclaré vendredi lors de la réunion avec les chefs des municipalités de la région d’Omsk.

Lors de la réunion, la ministre a demandé le chef de Нижнеомского quartier Anatole Стадников. Il a demandé d’aider à la livraison dans les cinémas non seulement des films à partir de états-UNIS et l’Europe, russes ou soviétiques peintures ». « Pourquoi ne pas voir « l’Amour et les pigeons » sur le grand écran? », – il a posé une question rhétorique, notant que les téléspectateurs ce serait intéressant.

« Il faut comprendre la russie et le cinéma dans les régions, – a répondu à la demande de Medina. – Ce n’est pas un problème, c’est même plus rentable de la stratification, soit parce que vous obtenez de vieux films tout à fait gratuitement ou pour un coût minime. Et la moitié des titulaires de donner il ne faut pas ».

« Bien sûr que tous les produits de « Mosfilm », soit Госфильмофонда de la Russie, ou « Союзмультфильма » peut être transmis à perpétuité pour un prix minimal, – a déclaré le ministre. – Je suis sûr que tous les produits vous sera transmise dans les meilleures conditions », a déclaré le ministre.

« Qu’ils (les représentants régionaux des cinémas – env. TASS) se tournent vers eux et prennent toute la collection entière et montrent si besoin est », a ajouté Medina.

Aussi les chefs de district ont souligné dans leurs interventions, que les recettes au box-office cette année apportèrent nationaux de la bande, en particulier, « le Mouvement vers le haut » et « Glace ».