Medina: des sorties dans les cinémas doivent devenir une alternative à la « maladif de loisirs »

MARSEILLE, le 2 mars. /TASS/. Le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky, estime qu’il est temps « de recréer un système domestique de location, qui, après l’effondrement de l’URSS a été presque détruit. Selon le ministre, et l’ouverture de nouvelles Maisons de la culture, et кинофикация petites villes sont nécessaires pour « arracher la population de la mauvaise loisirs ».

Vendredi, le ministre a visité une visite de travail dans la région d’Omsk, où a ouvert un nouveau bâtiment de la Maison de la culture dans le village de Чернолучье, dans le village de Седельниково a visité le CD « le Flambeau » avec juste de cinéma.

Selon le ministre, il n’est pas par hasard venu précisément dans la région d’omsk. « La région d’omsk est devenu un pionnier dans la mise en œuvre du programme présidentiel pour subventionner la construction et la rénovation de maisons de la culture », a expliqué Medinsky, ajoutant que la réalisation de ces objectifs à l’année dernière représente environ 3 milliards de roubles. Aussi, il nous a parlé avec succès mis en œuvre le programme кинофикации des petites villes.

« 28 Maisons de la culture a déjà été construit dans la région d’Omsk, le pays est de 120 – 130 nouvelles de la cd l’année dernière, a déclaré le ministre. – 29 districts de la région d’Omsk ont reçu des cinémas, jusqu’à la fin de cette année à travers le pays leur sera de 800 ». En 2017, un montant de 1 milliard de roubles ont été fournis à la rénovation 202 salles de cinéma dans 56 sujets de la fédération de RUSSIE, dans les agglomérations dont la population jusqu’à 500 mille personnes.

Le cinéma russe et soviétique киноклассика

Medinsky, a exprimé l’espoir que la Russie seront plus à regarder domestique de cinéma. « Gloire à Dieu, le cinéma russe entre maintenant dans un grand nombre de », – a déclaré le ministre lors de la réunion avec les chefs des municipalités de la région d’Omsk. – Mais nous ne voulons rien imposer, nous voulons que l’initiative allait ci-dessous de vous. »

Dans l’ensemble, la rencontre avec les chefs de quartiers de a dans le sens positif. Les chefs de quartiers d’une seule voix, a remercié Мединского attention à la culture, de l’aide à la reconstruction et la construction de la cd, cinémas. Ils ont également constaté que les recettes au box-office cette année ont apporté nationaux de la bande, en particulier, « un Mouvement vers le haut » et « Glace ».

Au cours de la réunion, la ministre a demandé le chef de Нижнеомского quartier Anatole Стадников. Il a demandé d’aider à la livraison dans les cinémas non seulement des films à partir de états-UNIS et l’Europe, russes ou soviétiques peintures ». « Pourquoi ne pas voir « l’Amour et les pigeons » sur le grand écran? »,- posé, il d’une question rhétorique, notant que les téléspectateurs ce serait intéressant.

« Il faut comprendre la russie et le cinéma dans les régions, – a répondu à la demande de Medina. – Ce n’est pas un problème, c’est même plus rentable de la stratification, soit parce que vous obtenez de vieux films tout à fait gratuitement ou pour un coût minime. Et la moitié des titulaires de droits de le céder n’est pas nécessaire. Suis sûr que tous les produits de « Mosfilm », ou Госфильмофонда de la Russie, ou « Союзмультфильма » peut être transmis à perpétuité pour un prix minimal ».

« 50 nuances de la liberté »

Dans le village de Седельниково le ministre a passé à travers les salles de la cd « le Flambeau » et s’est arrêté à la caisse, après avoir examiné le répertoire des projections de films. Il a attiré l’attention sur la présence sur l’affiche américaine du film « 50 nuances de la liberté ». Précédemment Medinsky déjà exprimé au sujet de cette peinture, mentionnant que lui donner trop de séances de cinéma, et il peut faire baisser la location de russie.

« Ne vous privez pas de femmes de joie! », – tout de suite attrapé le regard du ministre, le directeur de la cd de la Marina Кибис. Elle a ajouté que les projections de ce film sont nécessaires et les hommes, qui comme un cadeau le 8 mars achètent des billets à cette image.

Medina a aussi demandé si la possibilité d’afficher dans une salle de cinéma 3D. « Oui, surtout les personnes âgées s’intéressent », répond le directeur de la Maison de la culture.

La renaissance du cinéma

« Il est clair que tout ceci n’est pas un projet d’entreprise », a déclaré Medina, notant que le coût moyen des billets sur la session dans la région est de 80 roubles. « Attirer les consortiums internationaux impossible », a souligné le ministre, ajoutant que, cependant, nous ne pouvons pas laisser projection parti des régions.

Medina est rappelé que, lorsque dans les années 1990 dans la location de fabriquaient « le barbier de Sibérie » de Nikita Mikhalkov, peinture marchait à travers le pays sur 50 écrans. Pour l’instant, selon le ministre, en Russie il y a 5 mille modernes salles de cinéma. « C’est effrayant un peu, dit – il. – La Chine et les états-UNIS, environ 40 mille ».

Le piano sous la scène

En raisonnant sur кинофикации de petites villes et de la régénération des Maisons de la culture, Medinsky me suis souvenu de cette histoire. « En Carélie ont découvert le cinéma à la cd, construit en 1936 encore « Беломорканалом », – a déclaré le ministre. – Il ne refait pas le temps, c’est-à jamais ».

Quand démonté la scène, vu que « sous elle, dans de la sciure, dans un paquet chic, vaut дорогущий piano allemand, d’une valeur d’un demi-million d’euros avec une couverture de cristal en parfait état ». Medina a remarqué que ces outils partout dans le pays – un-Ptersbourg un peu dans le palais d’Hiver, la deuxième au conservatoire de Moscou ». Apparemment, quelqu’un de la direction « Беломорканала » a acquis un outil pour vous-même, mais à la fin il « était oublié depuis 1941 ». De tels moments inattendus, avec un sourire, a ajouté le ministre, a également dit à propos de l’utilité de la restauration des vieilles maisons de la culture.

Nouvelles de la cd dans la région d’Omsk

L’ouverture de la nouvelle maison de la culture, qui a visité Medinsky, il est devenu possible grâce au soutien financier de son office. DK construit à partir de zéro en trois mois, le coût total du projet à environ 33 millions de roubles. Ici, il ya un auditorium de 150 places, chorégraphiques de réunion, une bibliothèque.

Le ministre jusqu’à ce que la retenue est félicité de ce nouveau CD. « Par la forme de bon, le contenu n’est pas clair. Surtout, il y avait moins de chefs », a déclaré Medina.

Les journalistes de moscou, le vendredi a également pu voir la nouvelle maison de la culture, qui a ouvert en décembre 2017, dans le village de Костино. Maintenant, dans le village vivent plus de 400 personnes. Une visite guidée pour la presse détenue par le président du Comité de la culture, de l’adjoint du chef de municipal Муромцевского district du district de la culture et le développement du tourisme Natalia Zaitsev.

« Le peuple revient au cinéma, – a dit-elle. – Avant, nous n’aurions pu imaginer que, par exemple, la première du film « le Mouvement vers le haut » nous avons aura lieu le même jour que Moscou ».