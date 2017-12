Medina: l’héritage Шаинского longtemps ravira les auditeurs du monde entier

Le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky

© Viacheslav Prokofiev/TASS

MOSCOU, 26 décembre. /TASS/. Le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky, a exprimé ses condoléances à la famille de Vladimir Шаинского, est décédé à 93 ans. Le ministre estime que l’héritage du compositeur encore longtemps ravira les auditeurs du monde entier.

La galerie

10 photos







La biographie du compositeur Vladimir Шаинского

« Avec une grande tristesse ai appris la mort de Vladimir Шаинского, homme d’un rare talent, l’auteur de merveilleux, populairement chansons préférées, a déclaré Medina, dont les paroles ont conduit le service de presse du Ministère de la culture. – Je suis sûr, le riche héritage musical laissé à eux, il sera ravir les auditeurs à travers le monde ».

Selon le ministre, de nombreuses années de « Vladimir Y. généreusement accordé leur talent, les gens de tous âges et générations ». Mais d’abord, a poursuivi Medinsky, « ses vives et vivifiants de la mélodie ont été adressées aux enfants – le plus fidèle, sincère et reconnaissante pour le public ». Le ministre a rappelé que les oeuvres de Vladimir Шаинского sonnent dans des dizaines de célèbres dessins animés et films, « et sa popularité a vraiment pas de frontières ».

« Le décès de Vladimir Шаинского – perte pour la culture russe, a déclaré Medina. – Exprime ses profondes condoléances aux proches et aux collègues du compositeur. La bonne mémoire de lui et de son oeuvre se poursuit dans des millions de cœurs ».