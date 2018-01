Medina: soins Ведерникова est devenu une grande perte pour le monde des arts de la scène

MOSCOU, le 10 janvier. /TASS/. Soviétique et russe, un chanteur d’opéra, artiste populaire de l’URSS Alexander Vedernikov, est décédé à 91 ans, est légitimement considéré comme une légende du Grand théâtre de Russie et a laissé derrière lui toute une pléiade de patrimoine musical, formé pléiade d’éminents disciples. Cette opinion a été exprimée par le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky.

Voir aussi







La biographie d’un chanteur d’opéra d’Alexandre Ведерникова



À propos de la mort de Ведерникова le soir du 9 janvier, le TASS a rapporté le service de presse du théâtre du bolchoï.

« Alexandre Filippovitch a servi de scène longue et l’âme, a laissé derrière lui toute une pléiade de patrimoine musical, a formé pléiade d’éminents disciples. Son départ de la vie – perte énorme pour l’industrie nationale et mondiale des arts de la scène », a déclaré Medina.

Selon le ministre, Vedernikov a été « l’un des plus grands chanteurs d’opéra de la modernité, le possesseur de rares voix et d’un étonnant théâtre de tempérament ». « Alexander Vedernikov sur le droit était considéré comme une légende du Grand théâtre de Russie, figure unique en son genre à l’échelle. Sa créativité est toujours différente de la latitude du répertoire, à la variété de genres, elle a été appelée à зрительским cœurs, покоряло de leur sincérité et de la profondeur », a – t-il.

« Cette triste heure je demande de la famille et les proches d’Alexandre Filippovitch Ведерникова prendre les mots de condoléances et de soutien. Un bon souvenir », a ajouté le chef de Ministère de la culture.