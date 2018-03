Medinsky, a demandé l’instauration d’une mode voyage en Russie

Le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky

YAROSLAVL, le 7 mars. /TASS/. Le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky, estime nécessaire de promouvoir le tourisme interne et de faire de la mode voyage en Russie. Sur ce, il a déclaré aux journalistes mercredi à Iaroslavl.

« Nous devons travailler ensemble avec vous pour faire à la mode et populaire de voyage de notre pays, de dire, d’autant que c’est intéressant. Je vous invite tous à vous et à vos lecteurs de voyager en Russie, ne changez pas de notre patrie sur les sables de quelque Emirats », – a dit le ministre.

Il a dit qu’il ya plusieurs années, a visité la ville d’Ouglitch de la région de Yaroslavl en tant que touriste, et c’est un voyage a produit sur lui une impression durable. « Je me souviens encore, comme l’a visité à Ouglitch de 12 ans en arrière lors d’un voyage sur un petit bateau de saint-pétersbourg à Moscou. C’est une expérience inoubliable, c’est notre nature, c’est notre histoire, de la culture. J’ai ce voyage n’oublierai jamais et avec le plaisir d’aller à Ouglitch encore une fois, je pourrai le comparer qu’au cours de ces 12 ans a changé », a ajouté le ministre.

Mercredi Medinsky, a visité la ville de paris, où a remis à l’administration Угличского district de la région de Yaroslavl un certificat de participation national de tourisme de projet « anneau d’Or de la Russie ». Plus tôt, le 14 février, la ville d’Ouglitch a été officiellement inclus dans l’anneau d’Or.