Medinsky, a refusé les honoraires de mettre en scène les pièces de son roman « le Mur »

Le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky

Paris, le 24 janvier. /TASS/. Le ministre de la culture de la Russie, Vladimir Medinsky, ne prendra pas des honoraires pour la mise en scène des pièces de son roman « le Mur » sur la scène du Petit théâtre. Sur ce rapporte mercredi le service de presse du Ministère de la culture avec un lien sur les mots du chef du département.

« J’ai remis dans le théâtre de son roman et une pièce de théâtre et je sais que dans la Petite toujours très délicatement et soigneusement se rapportent au texte de l’auteur. Malgré le fait que la législation n’oblige, a décidé d’abandonner les honoraires, ainsi que le théâtre sous l’autorité du Ministère de la culture. Il ira à la charité », – a noté le ministre, soulignant que la loi « permet de pratiquer des activités artistiques ».

Selon Мединского, l’initiative de la mise en scène, sur lequel vous avez écrit avec un lien sur le Petit théâtre des MÉDIAS, « entièrement » appartient au théâtre, et pour lui « un grand honneur, que le roman servira de base à fixer dans les murs de l’un des plus anciens et des plus respectés des théâtres de la Russie ».

« Malheureusement, l’horaire de travail ne me permet pas d’assister à des répétitions, mais vais essayer de visiter le cycle de spectacle, et peut-être premier ministre », a déclaré Medina. Il a ajouté que jusqu’à ce que ne sait pas qui sera impliqué dans le spectacle.

Le ministre a souligné qu’il n’a aucun rapport avec le droit d’auteur dans le film « le Mur » de Dmitri Месхиева, sortie sur les écrans en 2016. « Ce n’est pas directe d’une adaptation cinématographique, par conséquent, demandé au réalisateur de retirer son nom des sous-titres », dit – il.

Sur le roman et productions

Roman d’aventure « le Mur », basé sur de véritables événements historiques qui ont eu lieu en Russie au XVIIE siècle, Medinsky, écrit en 2011. En lui est raconté sur le siege polonais de l’armée sous le commandement du roi Sigismond III de la ville de Smolensk dans 1609-1611). Le livre est paru dans la vente en 2012 et s’est vendu à environ 100 mille exemplaires.

Ce n’est pas la première théâtrale à partir d’une œuvre ministre. Pour la première fois le spectacle « le Mur », posée par le directeur artistique de la station Balnéaire de théâtre dramatique, l’artiste populaire de RUSSIE Ефимом Звеняцким, a été présenté dans de Vladivostok en septembre 2016. À l’été 2017, ce spectacle a montré à Moscou sur la scène du Théâtre de l’armée Russe.