MOSCOU, le 6 avril. /TASS/. Le premier ministre de la fédération de RUSSIE Dmitri Medvedev a félicité l’acteur Stanislas Любшина 85e anniversaire. Le texte d’un télégramme placé vendredi sur le site du cabinet.

« Une tranche d’un don, d’un large créatif gamme infinie de la franchise et sur scène, et dans le cadre aident à être organique et convaincant. Chaque spectateur est apparu à votre image préférée Stanislas Любшина. Et aujourd’hui, de nombreux fans de votre art spécialement viennent au théâtre pour voir des spectacles avec votre participation, une expérience de jeu inspiré », – dit dans le message.

En 1959, Любшин il est diplômé de Щепкинское de l’école et de recevoir une invitation directement dans 27 théâtres. Travaillé à « Современнике », le Théâtre de la Taganka, du Théâtre Ермоловой, le Théâtre de la Petite Bronnoj. Depuis les années 1980, l’acteur travaille dans le théâtre d’Art de Moscou du nom de Tchekhov.

Любшин a joué dans plus de 100 films, dont bien connus tels que « l’avant-Poste de Lénine », « le Bouclier et l’épée », « Alpine ballade », « Cinq soirées », « Ne tirez pas sur des cygnes blancs », « Kin-dza-dza », « l’Éternel mari », « Fumée », « Quadrille », « le moine Noir ». Les deux films que le cinéaste a fait lui-même: « Trois ans » d’après tchekhov et « Appelle-moi aux lendemains » de Шукшину. Marquée par de nombreux créateurs des primes, a également reçu la médaille d’Honneur et de l’ordre « Pour mérites devant la Patrie » IV degré.