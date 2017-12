Medvedev a félicité le chanteur d’opéra Ведерникова avec l’anniversaire

© Alexei Nikolsky/service de presse du président de la fédération de RUSSIE/TASS

MOSCOU, 23 décembre. /TASS/. Le premier ministre de la fédération de RUSSIE Dmitri Medvedev a félicité le 90e anniversaire de l’artiste du peuple de l’URSS, un chanteur d’opéra et d’un enseignant d’Alexandre Ведерникова et a souligné l’unicité et la diversité de son talent. Le texte de la carte de télégrammes de chefs de cabinet posté le samedi sur le site du gouvernement de la fédération de RUSSIE.

« Unique sur le don, le théâtre, le talent, la capacité de se réincarner dans les différentes images vous ont permis de conquérir le meilleur de la scène du monde. Briller dans les opéras Даргомыжского et Glinka, Rimski-Korsakov, Borodine, de Prokofiev. Votre créativité est un bel exemple de générosité, de rare, de force et de la diversité de talent, frappant d’intégrité, de dévouement », – a déclaré dans un télégramme.

Alexander Vedernikov est né le 23 décembre 1927 dans le village de Se (Ici la province, aujourd’hui la région de Kirov). En 1949, il est diplômé de Свердловское département musical de l’école nom de P. Vi Tchaïkovski, en 1955-m – conservatoire de Moscou. En 1955-1958 années a été soliste de Léningrad théâtre d’opéra et de ballet du nom de S. M. Kirov (aujourd’hui le théâtre Mariinsky), à partir de 1958 à 1991, le chanteur académique d’État bolchoï. De la voix chantée – basse.

En 1976, a reçu le titre de l’artiste du peuple de l’URSS. Également décoré des ordres du Drapeau Rouge du Travail (1971), de l’Amitié des peuples (1988), « Pour mérites devant la Patrie » degré IV (2002).