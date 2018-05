Medvedev a félicité Mahathir avec sa nomination au poste de premier ministre de la Malaisie

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Le premier ministre de la Russie Dmitri Medvedev a félicité Mahathir Mohamad avec sa nomination au poste de premier ministre de la Malaisie.

« Prêt à l’actif de travailler avec vous afin de poursuivre le renforcement de l’ensemble du complexe russo-ringgit de la coopération », – a déclaré dans un télégramme de félicitations, visant à vendredi, le président du conseil des ministres de la fédération de RUSSIE.

« La russie et la Malaisie lient amicales et des partenariats. Progressivement se développe l’interaction dans le domaine économique, commercial, scientifique, technique, culturel et humanitaire et d’autres domaines. En œuvre avec succès de grands projets communs », – a noté dans le message.

Présidé par de 92 ans Махатхиром « l’Alliance de l’espoir » a remporté la victoire aux élections législatives, en interrompant l’hégémonie politique qui était au pouvoir depuis plus de 60 ans de la coalition du front National, constitué de 14 à l’échelle nationale et des partis régionaux. Mahathir a prêté serment le jeudi 10 mai.