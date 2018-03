Vyacheslav Zaitsev

MOSCOU, le 2 mars. /TASS/. Le premier ministre de la fédération de RUSSIE Dmitri Medvedev a félicité du couturier russe Vyacheslav Zaitsev du 80ième anniversaire. Le texte de la carte de télégramme publié vendredi sur le site du cabinet.

« Vous savez un couturier et un artiste talentueux qui a ouvert le style russe dans le monde, mais ont obtenu le plus prestigieux podiums et de demander le public. Vous ne suivez pas la mode, et créez. Où est votre art – là, le raffinement, l’attention au détail, le respect de notre folklore, les traditions nationales. Chaque diffusion de vos vives et des collections originales est un vrai régal de l’élégance et du style irréprochable », dit – on, en particulier, dans un télégramme.

Vyacheslav Zaitsev – russe artiste-designer, peintre et graphiste, professeur, académicien de l’Académie Russe des beaux-arts, artiste du peuple de Russie, lauréat du prix Госпремии et deux prix du gouvernement de la fédération de RUSSIE. Parmi les plus célèbres collections de l’assistant – « 1000 anniversaire du Baptême de la Russie », « les saisons Russes à Paris », « l’Agonie de la restructuration », « Épiphanie ». Expositions personnelles d’Alzheimer à plusieurs reprises ont eu lieu aux états-UNIS, en Belgique, en Estonie, en cinq de ses peintures et dessins d’œuvres appartiennent à la galerie Tretiakov, le modèle de la collection « Comment les jeunes nous allons » acheté par un Musée d’histoire de Moscou.

La célébration de l’anniversaire aura lieu le vendredi à Moscou au théâtre du folklore « chanson Russe ». La soirée sera montrant une collection de Zaitsev de différentes années. Féliciter le créateur de mode avec l’anniversaire viendront Joseph Kobzon, Philippe, l’Espoir Accessoire, Polina Gagarina, Dmitri Kharatyan, Tamara Гвердцители et d’autres.