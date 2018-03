Medvedev a Инессу Ковалевскую classique de cinéma d’animation

MOSCOU, 1er mars. /TASS/. Le premier ministre de la fédération de RUSSIE Dmitri Medvedev a félicité le directeur-multiplicateur, artiste émérite de la fédération de RUSSIE Инессу Ковалевскую 85e anniversaire. Le télégramme de félicitations a été publiée jeudi sur le site du gouvernement.

« Vous, la lumière, un homme célèbre réalisateur et scénariste, véritable classique de cinéma d’animation, les enfants adorent et les adultes. Et ce n’est pas surprenant. De nombreuses années avec votre charmant, gentil et joyeux héros, les enfants apprennent à connaître le monde, se faire des amis, rêver, croire dans un conte de fées », – dit dans le message.

Medvedev a déclaré que sur le travail de réalisateur est passé d’une génération, et a exprimé sa confiance que le public continuera encore longtemps à les examiner.

Le réalisateur-animateur Inessa Ковалевская né le 1er mars 1933. Parmi ses œuvres – dessins animés « musiciens de Brême », « Катерок », « Comme un lion et la tortue a chanté la chanson » et d’autres.