MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. Le « soft power » jusqu’à ce que s’applique la Russie dans le monde n’est pas dans les quantités nécessaires.

Une telle opinion a été exprimée par le candidat au poste de premier ministre de la fédération de RUSSIE Dmitri Medvedev, s’exprimant lors de la séance plénière de la Douma.

« Probablement, on a fait [dans le sens de l’intégration avec les pays frontaliers avec l’aide des mécanismes de la « puissance douce »] n’est pas suffisant. Le soi-disant « puissance douce », l’utilisation de notre intelligence, de la capacité de notre éducation, de la langue russe, en effet, jusqu’à présent, malheureusement, s’appliquent de nous n’est pas pour autant que cela serait nécessaire », dit – il.

Medvedev a souligné que « nous avons un espace assez grand pour une utilisation de la langue russe, une grande partie de ceux qui nous arrive, veut utiliser la langue russe ». « Dans le même temps, le nombre d’écoles qui travaillent dans des pays étrangers, qui sont pris en charge par notre pays, n’est pas si grand que nous le souhaiterions. D’accord avec le fait que ce domaine, nous avons besoin de mieux concentrer les efforts et de mieux concentrer les cadres », a – t-il ajouté.

Selon lui, le problème des ex-républiques de l’union soviétique, qui souhaitent rester dans l’espace russophone, qui sont maintenant combinés avec la fédération de RUSSIE à l’intégration de l’unification, réside dans le fait qu’il y a peu de professeurs. « Et de leur besoin de bien préparer et soumettre de notre pays, ou y venir et de préparer les locaux des enseignants. Cette tâche doit être exécutée », a ajouté m. Medvedev.

Dans le même temps, a souligné le candidat à la présidence du gouvernement, ces dernières années un important afflux d’étudiants étrangers sur квотируемые et les lieux commerciaux dans les universités russes. Au total, dans notre pays apprennent à 260 milliers d’étudiants étrangers. « Mais le nombre de personnes (étrangers), qui reçoivent en Russie, l’éducation, et cela, d’ailleurs, très souvent avancés, les jeunes gens doivent grandir. Nous créons une longueur d’avance sur l’avenir pour les relations avec les états, et, d’autre part, une partie de ces personnes qui ont reçu chez nous la qualité, chic enseignement, pourrait rester et de travailler dans notre pays, c’est bien aussi », a déclaré Medvedev.

Parlant de l’intégration des projets économiques de la Russie, le candidat le premier ministre a souligné que ces dernières années, ils ont obtenu un nouveau souffle, une dynamique de développement. Parmi eux, Medvedev a appelé à l’idée du président sur le grand l’espace Eurasien, les projets, l’accord avec le Vietnam sur la zone de libre-échange, le développement des accords analogues avec l’Iran, Singapour, Israël, les pays de l’ASEAN. « Tout cela, aussi, dans une large mesure l’utilisation des mécanismes de la « puissance douce », – a conclu m. Medvedev.