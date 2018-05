Medvedev: les bibliothèques se transforment en culturels et éducatifs et des centres d’information

MOSCOU, 27 mai. /TASS/. Le premier ministre de la Russie Dmitri Medvedev a félicité les travailleurs des bibliothèques russes avec un professionnel de la fête et a souligné que les bibliothèques deviennent des centres de culture et d’éducation. Le texte d’un télégramme publié dimanche sur le site du cabinet.

« C’est grâce à votre professionnalisme, la créativité de l’énergie, de la connaissance de la bibliothèque se développe. Les bibliothèques se transforment en culturels et éducatifs et des centres d’information, de réaliser des programmes intéressants, des projets », – dit dans le message.

Comme l’a souligné le chef du gouvernement, dans les bibliothèques, les enfants et les adultes ne sont pas seulement d’acquérir des connaissances et les sciences, mais communiquent. En outre, le succès le travail des salariés conduit à un regain d’intérêt aux livres russes lecteurs.

Medvedev a conduit la citation du philologue Dmitri Likhatchev: « un Livre est l’une des plus grandes créatures de la culture humaine ». « Parce que la chose la plus importante dans la culture de tous les pays – et à quoi cela puisse paraître pour quelqu’un d’étrange, la bibliothèque », a ajouté le chef du gouvernement.

Russe de la Journée des bibliothèques est célébrée en Russie chaque année, le 27 mai. Ce professionnel de la fête a été fixé par le décret du premier président de Russie Boris Eltsine du 27 mai 1995 et chronométré anniversaire de la fondation en 1795, le premier état public de la bibliothèque de la Russie – de la bibliothèque publique Impériale (aujourd’hui bibliothèque nationale de Russie, NLR).